Tout commence lors d'une perquisition en janvier chez un homme suspecté d'avoir commis un cambriolage.

Les policiers trouvent une lettre volée qui date du 27 mai 1915. Une lettre écrite pendant la guerre de 14-18 par Jean Soulagnes, un sergent marseillais qui envoie cette missive à celui qu'il nomme comme "son seul ami" : Jean Audiffen engagé sur le front de Somme.

Un grand merci à toutes et tous. Grâce à vos multiples contributions et encouragements, @PoliceNat13 a pu retrouver un descendant du Sergent Soulagnes. Nous vous tiendrons informés au plus vite des suites de cette passionnante "quête historique".... https://t.co/0VLKZlZouk — Police nationale 13 (@PoliceNat13) February 17, 2018

Une lettre émouvante dans laquelle il témoigne du sacrifice des soldats en 14-18. Les policiers ont pu retrouver la famille de l'auteur grâce à la mobilisation des internautes. Après avoir lancé un appel sur Twitter et Facebook, une véritable enquête coopérative s'est lancée. Des spécialistes de la généalogie ont participé aux recherches sur internet et ont retrouvé son acte de naissance. Grâce à une recherche ils ont trouvé un descendant vivant de Jean Soulagnes.

Voici le contenu de la lettre en son intégralité : «Ce 27 mai 1915. Mon cher Jean, je m'adresse à vous comme au meilleur, au seul de mes amis. Je pars dans 2 heures pour une destination incertaine où doivent se passer de grandes choses. Et c'est à vous que je m'adresse pour éviter à une famille la douloureuse nouvelle. Je connais votre cœur et je n'hésite pas à lui faire un appel suprême ; vous ne me refuserez pas le pénible service, en cas d'événement grave, d'avertir ma famille et ma fiancée qu'avant de mourir après avoir donné ma vie au pays, mon âme ne fusse qu'à eux et leur envoie un adieu suprême. Je sais ce qu'est la guerre, mais je sais que de nous peut-être dépend la fin. De cette bataille viendra peut-être ma fin, mais aussi la victoire, et l'affreux cauchemar aura vécu. Dites-leur que c'est pour eux que j'ai la force de vaincre et que de tout cœur je les presse sur mon cœur. Adieu mon vieux, bien fraternellement à vous.»

Le soldat meurt quelques jours après avoir écrit cette lettre, le 8 juin 1915 à 24 ans.