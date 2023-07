Lettres à mon corps : le podcast qui vous fait découvrir l'intime de jeunes Azuréens

Lettres à mon corps est un podcast original de France Bleu Azur qui vous invite à écouter les confidences, les interrogations et les témoignages de jeunes Azuréens qui ont écrit une lettre à leur corps.

Un exercice d’écriture intime et créatif

Le projet Lettres à mon corps est né d’une proposition du Théâtre national de Nice, qui a sollicité 600 élèves et étudiants de la région niçoise pour écrire une lettre à leur corps et la lire à voix haute sur la scène du kiosque du TNN. Un exercice d’écriture intime et créatif, qui a été accompagné par les comédiens de la troupe permanente du TNN.

Le but : permettre aux jeunes auteurs de se construire une parole libre et forte, de se questionner sur leur rapport au corps, ce compagnon de vie qui nous révèle, nous transforme, nous dérange ou nous émerveille.

Le projet a réuni 29 classes, de la 4ème au Supérieur, soit des centaines d'élèves qui ont relevé le défi d’être à la fois auteur et acteur.

Certains ont accepté de prolonger l’expérience en venant enregistrer leur lettre dans les studios de France Bleu Azur, pour garder une trace audio de ce challenge.

Un podcast qui vous fait partager les émotions des jeunes auteurs

Lettres à mon corps devient alors un podcast qui vous fait partager les émotions, les doutes, les espoirs, les rêves de ces jeunes auteurs. Un podcast qui vous fait réfléchir sur votre propre rapport au corps, sur la façon dont vous l’acceptez, vous l’aimez ou vous le rejetez. Un podcast qui vous fait découvrir la sincérité, l’humour, la sensibilité, la créativité de ces jeunes Azuréens.

Un podcast local, 100% Alpes-Maritimes et à écouter sans modération !