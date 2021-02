Un couple d'octogénaires sourds et muets a pu se faire vacciner au centre de vaccination contre le coronavirus d'Ifs, dans le Calvados ce jeudi. Ils sont arrivés sans rendez-vous : impossible à prendre au téléphone, et ils n'y arrivaient pas sur Doctolib. L'équipe a réussi à leur trouver un dose.

"On leur a trouvé une dose" : à Ifs, ce couple de sourds et muets n'avait pas pu réserver mais repart vacciné

Sur la fiche de vaccination, Charlotte, l'infirmière du centre de vaccination d'Ifs, dans l'agglomération de Caen (Calvados), a marqué en gros : "Prenez un billet de loto en sortant, c'est votre jour de chance". C'est elle qui accueille les personnes âgées de plus de 75 ans venues se faire vacciner contre le coronavirus, dans le centre ouvert ce vendredi 26 février dans la commune. Un rendez-vous doit obligatoirement être pris, sur proposition du médecin traitant, avec les services de la ville à l'avance. Et vu le nombre limité de doses de vaccin Pfizer partout en France, pas question de déroger aux règles. Normalement.

Pour une fois, l'équipe a fait une exception : "Ce couple de personnes âgées sourd et muet, enfin très malentendant est arrivé. Ils n'avaient pas de rendez-vous", raconte Charlotte. "Comment font-ils pour prendre un rendez-vous ? Ils ne peuvent pas ! Le téléphone ça ne marche pas, Doctolib, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à s'en sortir avec internet. Donc ils sont venus directement et là je me suis dit c'est pas possible, ils ne peuvent pas repartir".

"On s'est débrouillés, on a poussé un peu les murs et on leur a trouvé une dose"

"On s'est débrouillés, on a poussé un peu les murs et on leur a trouvé une dose à chacun", raconte Charlotte : "Ils repartent, ils sont vaccinés. J'ai essayé de leur expliquer les choses et ils m'ont expliqué avec des gestes, on est sourds et muets ! Et là je me suis dit punaise, mais oui j'ai un masque, ils ne peuvent pas lire sur mes lèvres et là j'ai compris : c'est l'enfer pour ces gens-là !"