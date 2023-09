Leur enfant né grand prématuré, elles lancent un appel pour trouver en urgence un logement à Bayonne

Marion et Audrey sont les heureuses mamans d'un petit Côme né le 1er septembre. Mais elles n'étaient pas prêtes à une arrivée si précoce. Leur bébé est un grand prématuré et il doit rester sous surveillance médicale pendant plus d'un mois au centre hospitalier de la côte basque, à Bayonne. Mais la petite famille, elle, habite dans les Landes. Alors Audrey a décidé de poster un appel sur les réseaux sociaux pour trouver dans l'urgence un logement près de Bayonne. Son appel a été très largement relayé.

ⓘ Publicité

Un accouchement dans l'urgence

Au départ, tout se déroulait à merveille. Après un long parcours PMA, Marion tombe enceinte. Avec sa femme Audrey, elles attendent avec impatience l’arrivée de leur fils. Marion a quelque problème d'hypertension mais rien d'inquiétant. Pour avoir un suivi spécifique, les deux femmes se rendent à l’hôpital de Bayonne et c’est là-bas qu'on annonce à Marion que son hypertension peut réellement poser problème. Nous sommes fin août, la santé de Marion se dégrade peu à peu. Après plusieurs examens, le couple apprend que Marion fait de la pré-éclampsie, un dysfonctionnement du placenta qui peut être très dangereux pour elle comme pour le bébé. Elle doit alors accoucher d’urgence à Bayonne à 29 semaines d'aménorrhée au lieu de 41 semaines pour une grossesse classique.

Les deux femmes habitent dans les Landes, en Chalosse, entre Dax et Orthez à une heure de route du CHCB. Alors elles se retrouvent à devoir trouver une solution d'urgence pour rester près de leur fils, à Bayonne. Surtout que Côme, né grand prématuré, va devoir rester sous surveillance et sous branchements pendant au mois un mois avant d'envisager d'être transférer à l'hôpital de Dax.

Un succès inattendu

Audrey est professeure de yoga et praticienne en hypnose. Elle décide de poster sur son compte professionnel un appel à l'aide pour trouver un logement en urgence près de l'hôpital. "Il y a eu un élan de soutien, de partage sur mon post. Il y a eu 17.000 personnes touchées et plus de 4.000 partages. Je pense que si on avait pu être hébergées par tous ceux qui nous ont répondu, on aurait pu vivre sur Bayonne pendant un an", sourit Audrey, touchée par tant de générosité et qui a pris le temps de répondre à chaque proposition.

Des particuliers, des hôtels mais aussi Airbnb leur proposent des solutions temporaires de logement. Au final leur choix se tourne vers l'association d'aide aux familles Tous avec Agosti. Elles sont logées dans un appartement à Anglet, réservé pour les parents d'enfants hospitalisés. "C'est vrai que ça fait du bien de déconnecter dans un appartement où on se sent un peu comme chez nous et on va pouvoir gérer la prématurité de Côme comme il faut."

Les deux mamans ont aussi eu beaucoup d'encouragement de la part de parents qui ont eu, avant elles, des enfants prématurés, ce qui les a rassurées.