"Leur première sortie depuis un an !" : des résidents d'un Ehpad des Pyrénées-Orientales sur le Tour de France

Sept résidents d'un Ehpad de Cabestany assisteront ce dimanche à la 15è étape du Tour de France entre Céret et Andorre. Un moment d'évasion après plus d'un an de confinement.

Ils s'appellent Jeanne et Jean. Ils ont respectivement 92 et 91 ans, tous deux résident dans l'Ehpad les Camélias à Cabestany et, avec cinq autres pensionnaires de l'établissement, ils seront ce dimanche dans le petit village d'Oms (Aspres) pour encourager les coureurs du Tour de France lors de l'étape Céret - Andorre-la-Vieille. "J'ai beau avoir 91 ans, j'applaudis aussi bien que les jeunes", rigole Jean, "j'ai hâte de prendre le bus et d'y être. Avec le vélo, on oublie l'âge, la maladie et les soucis."

Une soif de liberté et de sensations bien compréhensible après plusieurs mois de confinement. Si nous avons tous subi les restrictions sanitaires depuis le début de la pandémie, les restrictions en Ehpad étaient particulièrement strictes. "Je suis rentrée dans l'Ehpad le 22 décembre et j'ai été immédiatement confinée !", se souvient Jeanne. "On a eu ensuite une contamination au sein de l'établissement alors re-confinement ! Je crois que j'ai passé quatre mois strictement confinée, alors ça oui, j'ai eu ma part !"

Le vélo en guise de remontant pendant le confinement

Jérôme Eragne, l'animateur sportif au sein de l'Ehpad, abonde : "cela va faire du bien dans le contexte actuel. Pour certains, ce sera leur première véritable sortie depuis plus d'un an ! Ce sera, j'espère, un moment de partage aussi entre résidents, soignants et direction. On sera tous habillés en civil, c'est très important car il n'y aura du coup pas de différences entre salariés et résidents."

Cette "journée Tour de France", Jérôme Eragne y travaille depuis le début de l'année. "Je suis passionné de cyclisme et quand j'ai vu que le Tour passait par le département, je me suis dit que ce serait un beau défi de faire parcourir les 3 383 km du parcours à nos résidents. Tout le monde s'y est mis, même les salariés. Nous avons donc acheté deux vélos d'appartement et un vélo à bras. On a noté chaque coup de pédale et chaque kilomètre et nous avons bouclé notre Tour de France à nous il y a une semaine !"

Le Tour de France pour s'aérer la tête et... travailler sa mémoire

Si ce défi commun a aidé certains résidents à garder la forme et le moral, ces derniers mois consacrés au Tour de France ont aussi réveillé de nombreux souvenirs chez les résidents. "Mon père adorait le Tour de France, sourit Jeanne, 92 ans. Alors j'ai assisté à plusieurs arrivées dans le département. Je me souviens que c'étaient de grandes fêtes avec des concerts: il y avait Charles Trenet, le fou chantant avec son chapeau qui avait beaucoup de connaissances à Perpignan mais aussi Yvette Horner ou encore Michel Drucker..."

Jeanne en parle comme si c'était hier. Exactement le but recherché par la directrice de l'Ehpad Cindy Cauvet : "Cette journée de dimanche, c'est d'abord un lâcher-prise ! C'est un projet qui permet surtout de retrouver un peu de liberté après tout ce que nous avons vécu ces derniers mois mais ça permet aussi de faire le lien avec les souvenirs des résidents. Nous avons réalisé un travail mémoriel à travers des quizz. C'est un projet qui nous a relié tous ensemble."

Dimanche, les sept résidents se réveilleront vers cinq heures du matin. Le départ de Cabestany est fixé à 7 heures "car les routes fermeront très tôt" explique l'animateur Jérôme Eragne. "Je remercie aussi la mairie d'Oms qui nous met à disposition la salle polyvalente pour nous rafraîchir".