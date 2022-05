Leur tondeuse fait trop de bruit : des agents municipaux menacés à Vieux-Boucau dans les Landes

Agressés, parce qu'ils font trop de bruit. C'est parfois cela le quotidien des agents municipaux de Vieux-Boucau-les-Bains, une station balnéaire landaise située à proximité d'Hossegor. Ces employés sont chargés d'entretenir la commune, en passant la tondeuse ou bien la débroussailleuse. Mais d'après la mairie, qui publie un message sur sa page Facebook ce jeudi 5 mai, certains habitants n'apprécieraient pas d'être dérangés par le bruit des engins à moteurs.

"On évite de passer avant 7 heures."

Sa débroussailleuse en main, cet agent municipal reconnaît qu’elle est bruyante. Alors il fait attention à ne pas la passer trop tôt. "Pas avant 7 heures du matin". Ni trop près des maisons. "On évite de débroussailler sous les fenêtres", explique-t'il. Mais cela ne suffit pas toujours. "Certains administrés se plaignent du bruit et des dégâts que peuvent causer la débroussailleuse”.

Des agents municipaux insultés car jugés trop bruyants Copier

Des insultes et des menaces

Le mois dernier, un habitant est ainsi sorti "de manière agressive", car de l’herbe avait atterri sur sa voiture. "Quand on travaille, ça ne fait jamais plaisir” ce genre de réaction, confie, un peu désemparé, l’employé.

Et face à l'agressivité des riverains, les agents tentent toujours de temporiser. "Nous faisons tout pour éviter une agression. On va souffler sur la voiture et tout nettoyer”. Mais à force, ils ne cachent pas leur lassitude. "Les gens sont énervés pour rien. On n'a pas l'impression de causer des dégradations importantes au point de s'énerver d’en venir à des menaces”, explique cet employé. "Même s'il y a des machines qui passent à 8 heures du matin, il y a quand même pire !”, conclut-il.

Soutien d’habitants et de la mairie

Heureusement, les agents de la commune peuvent aussi compter sur le soutien d’habitants plus conciliants. "Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est bien normal !”, confie François, qui habite la commune. “Moi, ça ne m'a jamais dérangé, je ne suis pas sensible au bruit”, explique une autre voisine.

La mairie se dit consciente des travaux parfois bruyants, mais “nécessaires pour assurer l'entretien de la commune au quotidien”. Et qui ne justifient en rien “des incivilités inacceptables” dont sont victimes ses équipes.”