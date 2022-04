Leur voiture percutée par un TER à Jurançon, un couple s'en sort indemne

Ce dimanche un TER parti de Pau a accroché l'avant de la voiture de Catia et Jean-Pierre, à Jurançon, alors qu'ils n'avaient pas vu arriver le train sur un passage à niveau non protégé. Ils s'en sortent miraculeusement.

Quand on regarde le véhicule de Catia et Jean-Pierre après l'accident, difficile de reconnaître la Clio du couple. L'avant du véhicule a été complétement mâché par sa rencontre avec un TER parti de Pau pour Oloron, ce dimanche. Le couple, par miracle, sort indemne de cet accident, mais est sous le choc. Les deux Tarbais raccompagnaient un ami à eux qui habite une des maisons à proximité de la voie ferrée, chemin Soubacq, à Jurançon. Arrivés à hauteur du passage à niveau, non protégé, ils n'ont vu que trop tard le train qui a freiné en urgence sans pouvoir éviter le contact avec la voiture du couple.

La voiture de Jean-Pierre et Catia va partir à la casse. © Radio France - Damien Gozioso

Pas le premier accident à cet endroit

"On a freiné, mais c'était trop tard, raconte Jean-Pierre. Il y avait à peu près 20 centimètres sur la voie ferrée, le train a embarqué tout l'avant du véhicule. Si on avait freiné un mètre plus tard, on ne serait pas là pour le raconter". De longues minutes après l'accident la rame de TER est repartie en direction de Pau, avec quelques passagers à bord. Une dépanneuse est venue chercher le véhicule du couple. "On ne fait pas attention aux dégâts matériels, poursuit Jean-Pierre, tant qu'on est debout, qu'on respire et qu'on peut se câliner, tout va bien".

Les habitants des maisons alentours regrettent que ce passage à niveau – à la différence de deux autres situés en amont et en aval sur la commune – ne soit pas mieux protégé que par un panneau "STOP". Ils dénombrent trois accidents au même endroit ces dernières années.