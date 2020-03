"Je suis contente que cette cérémonie ait enfin lieu" : hommage aux victimes du terrorisme à Guéret

"Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi ; Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat" : la poésie de Damien Saez résonne dans la cour d'honneur de la préfecture ce mercredi 11 mars. Une chanteuse interprète son morceau, intitulé "Les enfants paradis", en référence aux victimes du terrorisme, lors de cette première Journée nationale d'hommage.

Un Creusois, blessé lors des attentats du Bataclan le 13 novembre 2015, était présent. Une minute de silence a ensuite été observée, et une gerbe déposée par la préfète, le procureur de la République et la présidente de l’ARAVIC en Creuse (Association de réinsertion et d’aide aux victimes), Sylvie Vaugelade :

C'était très émouvant, je suis contente que cette cérémonie ait enfin lieu, avec pas mal de gens présents.

Au même moment, Emmanuel Macron a présidé la cérémonie nationale à Paris, sur le parvis des droits de l'Homme. Cet hommage aura désormais lieu chaque année. La journée du 11 mars a été choisie car c'est la date anniversaire des attentats de Madrid de 2004, les plus meurtriers en Europe depuis 1988.