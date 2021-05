Le Préfet des Alpes-Maritimes veut lever l'obligation du port du masque dans les parcs et les plages

Le 27 avril dernier, Lionnel Luca, le Maire de Villeneuve-Loubet, a adressé un courrier au Préfet des Alpes-Maritimes pour lui demander de lever l'obligation du port du masque dans les espaces naturels et notamment sur les plages. Selon la Mairie de Villeneuve-Loubet, la Préfecture vient d'adresser un courriel aux maires des Alpes-Maritimes indiquant qu'elle modifierait l'arrêté du 6 avril 2021 pour lever l'obligation dans les espaces verts urbains et aux abords des plans d'eau à compter du 4 mai prochain.

La Préfecture justifie cet allègement par l'amélioration de la situation épidémiologique du département s’améliore : le taux d’incidence pour les Alpes Maritimes est de 157 pour 100 000 habitants, le taux de positivité est de 4.7 %.

"Cette amélioration m’amène à envisager de ne plus imposer le port du masque dans certains espaces extérieurs où les risques de contamination sont aujourd’hui très limités. Ainsi, à compter du 4 mai, il ne sera plus obligatoire de porter le masque : dans les espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d’eau) et du littoral (plages) ; aux bords de plan d’eau (étangs, lacs et pièces d’eau des bases de loisirs). L’arrêté n°2021 – 416 du 6 avril 2021 portant obligation du port du masque dans le département des Alpes-Maritimes sera ainsi modifié en ce sens."

La Préfecture laisse quand même le choix aux communes de revenir sur cet allègement en fonction des circonstances locales.

Le maire de Villeneuve Loubet se réjouit de cette réponse positive.