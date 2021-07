Levée de la jauge pour les organisateurs du FLIP à Parthenay

Initialement restreinte à 1.000 visiteurs place du Drapeau, la jauge du festival a été relevée à 5.000 personnes. La réservation sur Internet n'est plus nécessaire. Les festivaliers de plus de 11 ans sans pass sanitaire pourront se faire tester (antigéniques) avant d'entrer.

C'est une petite éclaircie dans un ciel bien gris. La direction du FLIP, le festival ludique international de Parthenay, a fini par obtenir un assouplissement des mesures sanitaires pour l'organisation de la 35ème édition. Le FLIP doit se tenir du 7 au 18 juillet prochain. A l'origine, la jauge était de 1.000 personnes en même temps place du Drapeau (avec une coupure d'une heure en fin d'après-midi) et la réservation était obligatoire sur Internet.

La préfecture des Deux-Sèvres a revu ses exigences à la baisse. La jauge est relevée à 5.000 personnes. Et il n'est plus nécessaire de réserver. Cela permettra une ouverture en continu de 13h à 20h. En revanche, il faut toujours présenter un pass sanitaire à partir de 11 ans. Bonne nouvelle, ceux qui n'en ont pas pourront se faire tester sur place avant d'entrer. Une tente de l'ARS et de la Croix-Rouge sera installée à partir du 5 juillet place du Drapeau.

Malgré cet assouplissement, ce sera une édition forcément bouleversée cette année pour le FLIP. Sur les 42.000 places mises en ligne sur Internet, seules 10.000 sont parties à ce jour. La direction s'attend à une fréquentation en forte baisse en raison du pass sanitaire à présenter. Ce sera quand même mieux que l'an passé, puisque le festival avait carrément été annulé en 2020. On rappelle que l'entrée est gratuite.