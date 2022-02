Levée des restrictions : où en est la France par rapport à ses voisins européens ?

Nouvelle étape dans la levée des restrictions sanitaires ce mercredi en France. Les discothèques, qui étaient fermées depuis le 10 décembre car considérées comme propices aux contaminations par le Covid-19, rouvrent et les concerts debout reprennent. La consommation debout est également à nouveau possible dans les bars tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports. Depuis le 2 février, les jauges dans les lieux accueillant du public assis ne sont plus obligatoires, le télétravail pendant au moins trois jours est recommandé mais n'est plus exigé.

La France n'a pas les règles les plus strictes d'Europe mais l'exécutif prend son temps pour lever les mesures. D'autres pays ont tout simplement mis un terme à toutes leurs restrictions comme le pass sanitaire. Alors où en sont les différents pays d'Europe ?

"Vivre avec le virus" en Angleterre et dans les pays Scandinaves

Le 1er février dernier, le Danemark a été le premier pays de l'UE à lever la totalité des restrictions liées au coronavirus comme le pass sanitaire ou le port du masque malgré des contaminations toujours en hausse. Lors d'une conférence de presse fin janvier, la Première ministre Mette Frederiksen a annoncé aux Danois le retour à la vie normale : "Nous disons adieu aux restrictions et bienvenue à la vie telle que nous la connaissions avant le corona". De très rares restrictions restent en vigueur à l'entrée dans le pays mais seulement pour les voyageurs non vaccinés arrivant d'un pays en dehors de l'espace Schengen.

La Suède aussi s'est libérée de ses chaînes. Le pays a supprimé toutes ses restrictions il y a une semaine : les bars et restaurants peuvent de nouveau rester ouverts au-delà de 23h00, et sans limitation du nombre de clients. Les événements en intérieur peuvent être organisés sans jauge du nombre de participants, tandis que le pass sanitaire est supprimé.

Fin du télétravail obligatoire, levée des dernières restrictions sur la vente d'alcool : le gouvernement norvégien a annoncé début février la fin de la plupart de ses mesures anti-Covid, estimant que la société pouvait et devait "vivre avec le virus". Même slogan en Angleterre où le gouvernement espère que la population va s'habituer à vivre, comme elle le fait avec la grippe. Il n'est plus obligatoire de porter le masque en intérieur dans les lieux publics (sauf à Londres dans les transports en commun) et le passeport vaccinal, pour les événements accueillant un public nombreux, est abrogé.

L'Islande prend finalement de l'avance

Depuis le lundi, la Finlande a levé plusieurs de ses restrictions dont les jauges pour les événements culturels et sportifs. Le pays prévoit la levée quasi-totale des mesures d'ici le 1er mars prochain. Outre les jauges, les restaurants et les bars, qui doivent actuellement arrêter de vendre de d'alcool à 20 heures, pourront en servir jusqu'à 23 heures à compter de mi-février. Les boîtes de nuit resteront en revanche fermées jusqu'au 1er mars, date à laquelle l'ensemble des restrictions concernant les restaurants et les bars seront aussi levées

"La Finlande accuse un retard d'environ deux semaines sur l'évolution épidémiologique des autres pays", a déclaré Sanna Marin, ajoutant que la date du 14 février permettrait aux autorités d'observer comment se déroule la levée des restrictions au Danemark et en Norvège.

En Islande, les premières mesures seront levées fin février, avec deux semaines d'avance, d'avant l'abrogation de toutes les restrictions à la mi-mars.

Aux Pays-Bas, les règles les plus strictes face à la 5e vague

Aux Pays-Bas, les restrictions sont considérées comme les plus strictes d'Europe en pleine vague Omicron mais fin janvier le gouvernement annoncé la réouverture des bars, restaurants et des lieux culturels. L'exécutif a pris la décision de lever le "confinement", mis en place juste avant Noël.

Les cafés, bars et restaurants rouvrent jusqu'à 22h à capacité réduite. Les clients doivent présenter un pass sanitaire, et porter un masque lorsqu'ils ne sont pas assis. Les boîtes de nuit restent fermées.

La Catalogne se démarque de l'Espagne

Rétabli fin décembre pour contrer l'explosion des contagions due au variant Omicron, le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire depuis jeudi dernier en Espagne. Selon le décret du gouvernement espagnol, il reste toutefois obligatoire lors des rassemblements de foules à l'air libre, comme lors des concerts.

Alors que la situation épidémiologique s'est nettement améliorée dans le pays, la Catalogne, région du nord-est du pays, va rouvrir pour sa part dans la nuit de jeudi à vendredi ses discothèques après plusieurs semaines de fermeture. Fin janvier, contrairement à l'Espagne, la Catalogne a mis un terme au pass sanitaire, jugé inefficace face à Omicron.

Vaccination obligatoire en Autriche

Début janvier, la loi sur la vaccination obligatoire contre le coronavirus est entrée en vigueur en Autriche, une mesure inédite au sein de l'Union européenne. Le gouvernement a, en revanche, annoncé dans le même temps un prochain assouplissement des restrictions sanitaires, y compris à l'encontre des non-vaccinés, aujourd'hui exclus des restaurants, lieux culturels et sportifs.

Dans le pays voisin, en Italie, le pass vaccinal a désormais une validité illimitée pour les personnes triplement vaccinées, ou deux fois vaccinées mais rétabli une fois du Covid-19. Les discothèques ont rouvert leurs portes vendredi dernier. Les boîtes de nuit pourront rouvrir en Belgique dès vendredi, le télétravail ne sera lui plus obligatoire. Le "Covid Safe Ticket" (l'équivalent du pass sanitaire en France) restera exigé pour l'accès aux restaurants, aux bars, aux spectacles et aux événements.

L'Allemagne prend son temps

L'Allemagne prévoit de supprimer progressivement à partir du 20 mars la plupart des restrictions mises en place pour combattre l'épidémie de Covid-19. A cette date, le pays pourrait ainsi supprimer ou limiter les obligations vaccinales qui conditionnent l'accès aux principaux lieux de vie sociale ou culturelle.

Quelles sont les prochaines étapes de la levée des restrictions en France ?

Après la réouverture des discothèques et le retour des concerts debout ce mercredi 16 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports.

De plus, le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positive va être "allégé". "Les personnes contacts n’auront plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) à J2 (soit deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive) au lieu de trois tests aujourd’hui (à J0, J2 et J4). Dans le cas d’un autotest positif, la personne devra faire un test antigénique ou un test RT-PCR de confirmation. Les règles d’isolement demeurent inchangées", a précisé le ministère de la Santé

Enfin, le protocole dans les écoles sera allégé à la rentrée des vacances d'hiver de chaque zone : le 21 février 2022 pour la zone B, le 28 février 2022 pour la zone A et le 7 mars 2022 pour la zone C.

Quant au pass vaccinal, il pourrait être levé "d'ici au printemps" selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour cela, le taux d'incidence devrait être réduit d'"au moins 10 ou 20 fois moins" et que "la surcharge hospitalière actuelle ait disparu, que les hôpitaux reviennent à un état de fonctionnement habituel et que les patients non-Covid puissent être traités sans délais, sans retard" expliquait Gabriel Attal le 9 février dernier.

Pourquoi la France ne va-t-elle pas plus rapidement ?

Le gouvernement fait preuve d'une grande prudence dans la levée des restrictions. Il n'est pas question de se précipiter et d'imiter le Danemark ou l'Angleterre. Tout d'abord, car les autorités estiment que le nombre de contaminations reste élevé avec 26.475 cas détectés en une journée lundi même si la tendance est à la baisse (46.001 la semaine dernière). Les hospitalisations restent également à un haut niveau. De plus, le pic des contaminations a été atteint plus tôt en Angleterre qu'en France ce qui justifie en partie le levée rapide des mesures de l'autre côté de la Manche. Au Danemark, le directeur de la santé publique parlait, il y a quelques semaines, d'"une immunité énorme" de la population danoise. Un million de personnes ont contracté le virus depuis décembre 2021 contre 1,5 million depuis le début de la pandémie selon les chiffres publiés dans Le Monde. Le pays met en avant son très bon taux de vaccination.

Enfin, il y aussi l'inconnu du sous-variant Omicron, le variant B.A. L'arrivée de nouveaux variants peut en effet jouer une nouvelle fois les trouble-fêtes. Ce sous-variant est devenu majoritaire en Inde ou au Danemark, il reste jusqu'ici minoritaire en France, mais augmente à l'échelle nationale. Considérant qu'"une forme d'immunité collective s'est installée", Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, a prévenu vendredi qu'elle "reste temporaire" et qu'"il faut quand même surveiller du coin de l'oeil BA.2". Même si l'embellie se confirme, rien ne prouve que la vague de Covid née d'Omicron sera la dernière, ne cessent de souligner des spécialistes.