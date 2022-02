Levée des restrictions sanitaires : à Dax les bars vont refaire la soirée du Nouvel an vendredi

Dans les Landes, l'association des cafetiers de Dax a décidé de célébrer le retour à la consommation debout et au comptoir, en fêtant une nouvelle fois le Nouvel an, cette fois-ci sans les restrictions sanitaires.

C'est jour de levée de certaines restrictions sanitaires, ce mercredi 16 février. Et parmi elles, le retour très attendu par les cafetiers, de la consommation debout. Dans les Landes, l'association des cafetiers de Dax a décidé de voir les choses en grand. A partir de ce mercredi, les bars qui le souhaite vont célébrer ce retour à la consommation debout, comme un retour à la vie d'avant.

Sur la porte d'entrée du bar de Stéphane Duboscq, une affiche et un slogan : "lâcher les fauves". "On a vraiment l'impression que beaucoup de clients sont des fauves qui sont retenus enchainés, et qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner à la vie d'avant", explique le barman du Phileas Fogg. Cette levée des restrictions rime avec le retour d'une clientèle qui avait déserté les bar à ambiance. "Une clientèle festive qui va avoir moins d'inquiétudes et de questionnement par rapport à ses sorties", poursuit-il.

Surveiller les clients qui se mettaient à danser devenait très contraignants pour les bars. "On devait leur dire d'aller dehors, parfois certains avaient du mal à comprendre", souligne Manu Mendes des bars Le Secreto et le Dixit au centre de Dax. Et pour faire respecter les consignes, les établissements devaient ruser, ne pas mettre la même musique que d'habitude. "On mettait de la musique pas trop dansante pour éviter les problèmes." Le temps de toutes ces contraintes est maintenant fini. "On va pouvoir dire au DJ de remettre des musiques actuelles !", sourit Manu Mendes.

Le nouvel an après l'heure

Avec ces contraintes relevées, les cafetiers de Dax ont donc décidé de célébrer une nouvelle fois le Nouvel an. "Celui de 2022 nous a été volé avec toutes les restrictions", lâche Stéphane Duboscq. "Il y avait donc une envie de faire ce qu'on fait tous les ans, ce moment assez festif dans les bars, ce décompte quand on passe d'une année à l'autre. Là on ne va pas passer d'une année à l'autre mais on va passer d'un début 2022 contraint à un 2022 libre qu'on espère jusqu'à la fin de l'année", précise-t-il.

Pour fêter à nouveau le nouvel an, rendez-vous ce vendredi 17 février soir à Dax. Les bars vous invitent d'ailleurs à venir déguisés. En attendant, ces bars qui participent à l'opération vous proposent de manger de la charcuterie debout. Interdiction de consommer assis.