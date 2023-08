Levée du doute de disparition d'une pratiquante de paddle entre Carnon et la Grande Motte

Ce sont des vacanciers sur la plage qui vendredi après midi ont vu ce paddle partir au large poussé par le vent, et la pagayeuse en difficulté tombée à l'eau. Ils ont prévenu les surveillants des postes de secours qui ont sorti le jet ski pour aller jusqu'à la planche, personne à proximité.

Ils ont déclenché l'alerte auprès du cross le service de secours en Méditerranée, qui a dépêché une vedette de la snsm et l' hélicoptère de la sécurité civile. Les recherches ont été élargies en prenant en compte les courants jusqu' au large du Grau du Roi pendant deux heures sans résultat.

Le risque d'une noyade n'était pas écartée

Aucune disparition n'a été signalée depuis, mais le risque d'une noyade ne pouvait être écartée jusqu'à cet appel hier après midi. Un couple a contacté les gendarmes, et les éléments de lieu, de temps et la description du paddle concordent. Ils étaient partis elle sur la planche, lui à la nage à ses côtés, le vent poussait l'engin au large, ils étaient encore dans les 300 mètres quand ils ont préféré abandonner le paddle. Ils ont regagné le sable à la nage et ont quitté la plage.