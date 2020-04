"Lever le confinement le 15 avril provoquerait un rebond de l’épidémie" selon un chercheur breton

Pascal Crépey est enseignant-chercheur, épidémiologiste à l'Ecole des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine). Invité de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel ce vendredi 3 avril il a expliqué les risques d'un déconfinement rapide et global.

Edouard Philippe l'a rappelé ce jeudi 3 avril sur TF1, "le déconfinement ce n'est pas pour demain matin". Le Premier ministre a même avoué qu'il durerait probablement plus longtemps qu'annoncé, c'est à dire, au-delà du 15 avril. Ce déconfinement aura lieu de façon progressive.

Pour Pascal Crépey, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine), un déconfinement le 15 avril "provoquerait un rebond de l'épidémie." Selon l'enseignant-chercheur "nous reviendrions aux conditions d'avant-confinement et le virus reprendrait sa course. La levée pure et simple n'est pas possible. Il faut envisager un déconfinement par étapes. Les stratégies sont multiples et en phase d'analyse," a expliqué le chercheur sur l'antenne des France Bleu de Bretagne ce vendredi 4 mars.

Le virus peut-il refaire le tour de la planète ?

Selon Pascal Crépey, il aurait en tout cas été "difficile" d'imposer un confinement de la population française avant le 17 mars. "Il faut voir le danger pour se rendre compte des mesures extrêmes et drastiques qu'il faut mettre en place."

Quant à la possibilité de voir le Covid-19 refaire le tour de la planète, Pascal Crépey assure que cela va dépendre de sa capacité à muter à se transmettre dans les différents hémisphères. "Cela va aussi dépendre de la proportion de la population qui va, au final, être touchée et être immunisée. Il faut être très attentif à cela."