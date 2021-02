Levet : un bel élan de solidarité pour un passionné de mécanique

Le 15 février dernier, un incendie a détruit le garage de l'association Carrosserie Rétro et Classic. Une association créée il y a un an par un carrossier à la retraite, passionné de mécanique, très estimé dans la commune. Une voisine a déjà recueilli près de 4.000 euros en quelques jours.

Au prix d'une cotisation annuelle de 30 euros, vous pouviez venir réaliser l'entretien de votre voiture dans le garage de l'association Carrosserie Rétro et Classic, sous les conseils avisés de Jean-François Dichamp, un jeune retraité, amoureux des vieilles voitures. Seuls quelques véhicules anciens ont pu être sauvés, mais l'association a perdu tous ses outils et plusieurs voitures en cours de restauration. Une voisine a donc décidé de monter une cagnotte en ligne sur la plate-forme Leetchi. Près de 4.000 euros ont déjà été recueillis en quelques jours. Il faudrait environ 15.000 euros pour permettre à l'association de redémarrer.

Plusieurs vieilles voitures de collection ont été détruites © Radio France - Michel Benoit

Parmi, les carcasses calcinées, une Citroên B14 de 1927 en cours de restauration : " J'avais récupéré cette voiture dans le but de la restaurer " explique Jean-François. " Me faire plaisir mais aussi faire plaisir à ses propriétaires, un couple âgé de 86 et 89 ans. Mon souhait, c'était de pouvoir les emmener faire un tour dans leur voiture quand elle serait remise en état. Tout tombe à l'eau. "

Il ne reste pas grand chose de cette Citroën B14 de 1927 dont la restauration était déjà bien avancée. © Radio France - Michel Benoit

Jean-François et ses amis avaient déjà passé 400 heures de travail sur cette vieille voiture. Ce local, on y passait également pour y faire une vidange ou une petite réparation sous les conseils avisés de Jean-François. Sa voisine, Cathy a donc voulu l'aider quand elle l'a vu, effondré : " Aucun montant n'est fixé pour cette cagnotte. On espère pouvoir collecter le maximum pour que Jean-François puisse racheter le plus de matériel possible : des outils, des machines. Le matériel est assez cher. Si des gens veulent nous offrir de l'argent, c'est très bien, sinon des outils, on prend aussi."

Jean-François Dichamp est soulagé : les pompiers ont réussi à sauver plusieurs voitures. © Radio France - Michel Benoit

Un garage, en cours de déménagement, a déjà promis du matériel. La priorité, c'est de retrouver un pont élévateur pour pouvoir retravailler : " Moi, je ne me conçois pas sur un canapé à regarder la télé. Moi, c'est mes vieux bouquins, mes voitures miniatures, mes vieilles ferrailles, être dans la rouille et transmettre mes connaissances à d'autres passionnés de mécanique. C'est ce qui m'anime." Jean-François se projette à nouveau. C'est l'essentiel mais impossible de dire quand l'activité redémarrera... cela dépendra en partie des assurances. La cagnotte est accessible ici.