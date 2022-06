Levroux village préféré des Français ? Réponse le 29 juin pour la commune de l'Indre

Et si Levroux succédait à Sancerre pour devenir le village préféré des Français ? L'émission sera diffusée sur France 3, en partenariat avec France Bleu, mercredi 29 juin.

Le suspens va bientôt prendre fin. Et le trophée du village préféré des Français pourrait rester en Berry. Un an après le sacre de Sancerre, c'est cette-fois une commune de l'Indre, en l'occurrence Levroux, qui se retrouve en lice parmi les 14 finalistes. Et l'émission sera diffusée le mercredi 29 juin sur France 3 à partir de 21h10, en partenariat avec Sancerre.