Lezoux : près de 80 personnes rassemblées contre la hausse des prix et la perte de pouvoir d'achat

80 personnes se sont rassemblées près du rond point de Lezoux pour faire entendre leur colère et leur désarroi face à la hausse des prix des carburants et des denrées de première nécessité. Parmi les personnes présentes, des chauffeurs routiers, des agriculteurs, mais aussi des retraités.

L'ambiance bon enfant ne masque pas totalement la colère. Ce samedi 19 mars, environ 80 personnes se sont rassemblées près du rond-point de Lezoux pour dénoncer les diverses hausses des prix, notamment des carburants. Le constat est le même pour tous, il est de plus en plus difficile de joindre les deux bout. "Avant on parlait du 20 du mois, mais aujourd'hui c'est 7 ou au 8 du mois que certains n'ont plus rien sur leur compte", s'indigne Francis, aujourd'hui sans emploi.

Bientôt on sera obligé de fermer car le gouvernement n'agit pas, il nous méprise - Steven, chauffeur routier clermontois.

Parmi les personnes présentes, des transporteurs comme Steven, basé à Clermont. Le chauffeur-routier doit faire le plein tous les jours. Avant, ses 90 litre de gasoil lui coûtaient un peu moins de 100 euros. Aujourd'hui il doit débourser 200 euros. "Aujourd'hui on essaie de faire travailler les salariés, mais une partie est au chômage et on demande aux autres d'en faire plus. Bientôt on sera obligé de fermer car le gouvernement n'agit pas. Pire, il nous méprise", s'indigne Steven.

80 personnes, dont les livreurs, au rassemblement contre les hausses de prix à Lezoux © Radio France - Thomas Loret

L'agriculture face à la hausse des charges

Même ressenti chez les agriculteurs. Alain est éleveur bovin à Moissat. Sa cuve de fioul de 2.400 litres lui coûte 4.000 euros, avant c'était 1.800 euros. Et il faut rajouter la hausse des coûts des céréales pour l'alimentation ou encore des engrais. "On se pose la question de réduire nos rendements aujourd'hui. J'ai bien peur que beaucoup soient obligés de s'arrêter de force", confie l'agriculteur.

Des retraités qui ne peuvent plus vivre

Les retraités étaient aussi représentés lors de ce rassemblement. Jean-Paul et Marie habitent à Cunlhat et perçoivent à peine 1.000 euros de retraite. Ils ne peuvent même pas profiter de leurs vieux jours. "Tout augmente ! Mais on est obligé de prendre la voiture pour se déplacer, ne serait-ce que pour aller faire les courses justement", confie Marie. "On ne peut même pas faire plaisir à nos petits enfants, les emmener au restaurant ou au cinéma, alors qu'on a cotisé toute notre vie" s'alarme Jean-Paul.

D'autres mobilisations dans les prochaines semaines ne sont pas exclues.