LGV : les riverains sarthois attendent toujours d'être indemnisés

Le Mans, France

L'Etat et la Région Bretagne ont dégagé une enveloppe de 11 millions d'euros pour indemniser les riverains de la LGV, victimes de nuisances sonores. Mais "c'est dix fois plus qu'il faudrait !" tonne Régis Cerbelle. Il est le maire de Chantenay-Villedieu, une des trente communes sarthoises traversées par la LGV. Il est aussi président de l' Association départementale des élus contre les nuisances de la ligne à grande vitesse (ADEN)."Rien qu'à Chantenay-Villedieu,j'ai mesuré la distance nécessaire pour faire des murs anti-bruit pour protéger les maisons qui sont impactées par la LGV : il y a deux kilomètres. Or la SNCF nous dit qu'un mur anti-bruit coûte 10 000 euros le mètre linéaire. Il faut donc 20 millions d'euros pour protéger Chantenay". Autant dire impossible à moins de revoir de façon exponentielle le montant des indemnités. " Il y a d'autres moyens, moins coûteux, comme des murs végétalisés mais il faut arrêter les trains pendant la construction des ouvrages. Ce qui occasionne une perte de chiffre d'affaire pour la SNCF qui demande elle aussi à être indemnisée."

Pour Régis Cerbelle, le maire de Chantenay-Villedieu, l'enveloppe de 11 millions d'euros d'indemnisation promise par l'Etat est loin d'être suffisante Copier

30 communes et près de 10 000 sarthois impactés

Selon les calculs de Régis Cerbelle, près de 10 000 sarthois et 30 communes seraient impactés par les nuisances de la LGV. "Et la Sarthe est plus impactée que les autres département traversées par la ligne car à partir de la limite Sarthe/Mayenne, à Auvers le Hamon, la LGV se divise en deux. Un partie des trains file vers Rennes , l'autre vers Nantes. Les riverains de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine ne subissent plus que la moitié des trains par rapport aux Sarthois. Nous à Chantenay, on a cent trains par jour, eux en ont 50." Des représentants des collectifs de riverains des trois départements concernés ont rendez vous mercredi matin en préfecture de Mayenne à Laval "pour nous présenter les solutions que l'Etat compte mettre en place afin de réduire les nuisances de la LGV". Car pour l'instant, les riverains ne voient rien venir. Ni en terme d'aménagement, ni en terme d'indemnisation sachant que l'Etat a proposé de racheter quatre maisons sarthoises et de protéger 43 autres habitations des bruits et des vibrations selon Régis Cerbelle.

Les riverains de la LGV attendent toujours d'être indemnisés Copier

Mais on l'a bien compris, pour les riverains l'enveloppe est loin d'être suffisante. Ils envisagent donc de porter l'affaire en justice. En début d'année, 700 dossiers d'indemnisation ont été constitués. Ils sont défendus par l'avocate et ancienne ministre Corinne Lepage.

Samedi prochain, les collectifs de riverains (CRI) des 3 départements concernés par la LGV Bretagne-Pays de la Loire et ceux des 10 départements traversés par la LGV Sud Europe-Atlantique, se réunissent à Savigné-L'Evêque pour unir leurs forces.