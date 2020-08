Libérateur de la Côte Fleurie, le vétéran péruvien Jorge Sanjinez vient de mourir

LUIS ENRIQUE SALDANA / PERUVIAN MINISTRY OF DEFENSE

Le vétéran péruvien Jorge Sanjinez Lenz est mort ce lundi 24 août. Il avait 103 ans. Il avait débarqué en Normandie en 1944 au sein de la brigade belge Piron dont il était le dernier survivant. Avec ses frères d'armes, il a libéré de nombreuses villes de la Côte Fleurie dont Merville-Franceville, Cabourg, Deauville, Trouville-sur-Mer et Honfleur.

Jorge Sanjinez était revenu pour la première fois en Normandie en août 2019 à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement. Un retour sur le sol libéré rendu possibles par la mobilisation des élus locaux et des associations "les amis du Mont-Canisy" et "les amis de la Brigade Piron".

Dans un communiqué adressé à la presse, le député de la Côte Fleurie, Christophe Blanchet, "adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances et notre éternelle reconnaissance".