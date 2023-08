Libération d'Auxerre : "On a été marqués par ces évènements-là, nous, les gamins de l'époque"

Près de 80 ans après la Libération d'Auxerre, le récit des témoins de cette journée du 24 août 1944 est précieux. Il y a 79 ans, les Allemands sont en train de fuir Auxerre quand les Résistants entrent pour libérer la ville et sa population. Les Américains arrivent ensuite dans la ville.

ⓘ Publicité

Claude Arnaud a six ans à l'époque et habite Auxerre. Il a 85 ans aujourd'hui mais comme tous les ans, les souvenirs de cette journée lui reviennent en mémoire. "Quand je vais au 24-août [les cérémonies, ndlr] à Auxerre, ça me fait quelque chose", raconte-t-il. "On a été marqués par ces évènements-là, nous, les gamins de l'époque" et "c'est quelque chose qui me revient souvent en mémoire".

"Les soldats donnaient à chacun une tablette de chocolat"

Claude habitait avec ses parents rue de L'Arquebuse, aujourd'hui renommée rue du 24-Août. "Il y avait eu des mouvements de maquisards, on avait vu passer les Allemands régulièrement, mais d'un seul coup, on ne les a pas revus. Et ce fameux jour du 24 août 1944, il y a eu un convoi militaire américain qui est passé sur la route de Toucy, là où nous étions. Je me souviens qu'il y avait énormément de véhicules, des jeeps, des camions, vraisemblablement des chars, etc.", se remémore-t-il. "Et le seul bon souvenir que j'ai de ça, pour un petit gamin de six ans, c'est que les soldats descendaient de leur véhicule et donnaient à chacun une tablette de chocolat. Que c'était bon ! C'était très bon parce qu'on n'en voyait pas beaucoup la couleur."

"Mes parents se questionnaient certainement", estime-t-il aujourd'hui. "Mais c'était tellement formidable de voir d'autres personnages, d'autres militaires, le drapeau américain... Nous on ne comprenait pas, on était trop gamins et on ne nous disait pas grand chose."

Les souvenirs de la guerre

Claude Arnaud se souvient aussi de l'ambiance de l'époque. De son père mobilisé au Service du travail obligatoire en Allemagne et qu'il retrouvait à la gare d'Auxerre. De sa mère obligée de faire des crédits auprès de l'épicière pour nourrir sa famille.

Un souvenir lui reste également en mémoire : les bombardements quelques semaines avant la Libération. "On était en train de déguster une superbe tarte à l'oignon qu'avait faite ma grand-mère, on était dans la cour de l'hôtel Ribière [où sa grand-mère et sa tante travaillaient, ndlr] quand on a vu une forteresse volante dans le ciel et d'un seul coup, des choses se sont détachées de l'avion. Ma tante pensait que c'était des papiers d'argent pour brouiller les ondes radio. Mais non, c'était des bombes !" se rappelle-t-il. Ils filent alors chercher le père de famille qui lisait le "Détective" et se réfugient dans la cave de l'hôtel Ribière. "Quand la bombe est tombée en pleine rue du Temple, il y a eu une lumière blanche à l'intérieur de la cave et, dans la seconde qui a suivi, un bruit effroyable puis une odeur bizarre", poursuit Claude Arnaud. Ensuite, "mon père est retourné lire son "Détective" mais à la place, il y avait un trou dans le plafond et un pavé de la rue du Temple sur le livre."

Des cérémonies d'hommage à Auxerre

Plusieurs cérémonies d'hommage sont organisées ce jeudi à Auxerre pour le 79e anniversaire de la Libération de la ville. Le premier rendez-vous est fixé à 17 heures devant la Stèle Jean-Moulin, avenue Jean-Moulin. Plusieurs étapes sont ensuite prévues, notamment un hommage devant la Stèle d'Égriselles à 18h30, au Monument aux morts à 19h30 et place du Maréchal-Leclerc à 20h20. La journée se terminera par un vin d'honneur dans la cour de l'Hôtel de Ville, à 20h30.