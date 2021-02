Vague de dénonciations à Sciences Po Bordeaux : "Dès que je pensais à lui, j'avais la boule au ventre"

Troubles du sommeil, crises d'angoisse, troubles alimentaires : les messages de détresse psychologique d'étudiantes et étudiants de Sciences Po se disant victimes de violences sexistes et sexuelles se multiplient depuis plusieurs semaines en France sous le mot clé #SciencesPorcs. Une vague de témoignages pour dénoncer le silence dans ces écoles qui forment l'élite, mais aussi les conséquences psychologiques et physiques que ces violences entraînent.

La mobilisation est notamment partie de l'IEP (institut d'études politiques) de Bordeaux, où une page Facebook d'étudiants a rassemblé plus de 160 témoignages dénonçant des violences sexistes et sexuelles, y compris des viols, commis pour la plupart en dehors du cadre des études. Alma, 20 ans, est la première à avoir brisé le silence sur ce groupe. Témoignage.

"J'ai cru pendant des années qu'il ne savait pas que je ne voulais pas"

Cette journée du 23 janvier, Alma, étudiante à Sciences Po Bordeaux, décide de briser le silence "par rage et par impuissance, dit-elle, et surtout parce que ça faisait cinq jours que je m'étais rendu compte que l'homme que j'avais aimé et qui se disait féministe m'avait violée".

La jeune femme dit avoir été violée par son copain (étudiant dans une autre école) en 2019, après deux ans de relation. Mais elle l'a donc réalisé près deux ans plus tard : "Parce que j'ai cru pendant toutes ces années qu'il ne savait pas que je ne voulais pas, parce qu'on avait l'habitude de se battre pour rigoler... la zone grise. Sauf qu'en fait, la zone grise n'existe pas. La zone grise c'est quand on a été violée et qu'on justifie son violeur en se disant qu'il ne savait pas".

Crises d'angoisse et maux de ventre

Depuis, Alma souffre de crises d'angoisse mais aussi de troubles du sommeil. Après avoir eu des pensées suicidaires, elle a finalement décidé d'être suivie en clinique psychiatrique : "C'était ça ou la mort", confie t-elle. Aujourd'hui l'étudiante tente d'apprendre à vivre avec ses traumatismes, même si, elle le sait, ce n'est que le début : "Il y a aussi les douleurs physiques. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai mal au ventre. Dès que je parle de mon viol, que j'entends parler de sexe, c'est une douleur horrible".

Dès que je parle de mon viol, que j'entends parler de sexe, c'est une douleur horrible.

Malgré la douleur, Alma tient à mener le combat et le débat autour du consentement et du respect. "Je pense à un ami que j'ai appelé après m'être rendu compte de mon viol. Je lui ai dit 'en fait le consentement quand c'est non, c'est non. Et quand c'est mouais c'est non'. Et il m'a coupé et m'a dit que lui n'avait pas besoin d'une leçon de morale sur le consentement. Mais bien sûr que si. Même moi j'en avais besoin, parce que je ne savais pas ce que c'était le consentement".

Groupe de travail

Depuis le témoignage d'Alma, des dizaines de personnes ont témoigné pour raconter leur histoire. A Bordeaux, l'association féministe "Sexprimons-nous" a recueilli tous ces messages : plus de 168 au total, dont au moins 50 parlent de viol et 16 visent directement des étudiants ou anciens étudiants de l'établissement. Un groupe de travail avec l'administration de l'IEP a également été mis en place pour mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Plusieurs propositions ont été soumises à la direction, notamment des formations et des ateliers autour du consentement.