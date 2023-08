Libération de Nantes : "Tout le monde dansait", se souvient Michelle, 18 ans le 12 août 1944

Michelle Porcheret se souvient de tout : des bombardements de la nuit du 11 au 12 août 1944 à la libération de Nantes quelques heures plus tard. À bientôt 98 ans, la Nantaise "à la mémoire d'éléphant" a passé toute sa vie dans la région et réside aujourd'hui dans l'Ehpad des Bigorettes, à Saint-Herblain. Entourée de quelques photos datant de la Seconde Guerre mondiale, elle se remémore ce moment d'histoire à l'occasion du 79ème anniversaire de la libération de la ville. À l'époque, elle avait 18 ans, vivait avec ses parents et travaillait à la mairie de Nantes.

"Les américains arrivaient en haut de la route de Rennes"

La nuit du 11 au 12 août, quelques semaines après le débarquement en Normandie , Michelle passe "une nuit de cauchemar" à Nantes*. "Les vitres de notre appartement qui se situait près de la gare ont volé en éclat, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit"*, explique-t-elle. Elle apprendra le lendemain, comme les autres habitants, que les Allemands bombardaient les ponts de la ville alors que les alliés étaient aux portes de Nantes. Le matin, la jeune femme part travailler sans se douter que "les américains arrivaient tout en haut de la route de Rennes". Vers 10 heures, le drapeau tricolore flotte de nouveau sur la mairie et Michelle part avec ses collègues dans la rue.

"C'était une joie immense, tout le monde dansait les rues et les petits américains nous disaient 'hello mademoiselle', lançaient des chewing-gum, des cigarettes", se souvient Michelle qui n'a rien oublié de cette journée. "Ensuite, nous sommes allés avec mes collègues devant la prison de Nantes pour chanter la Marseillaise, un moment merveilleux", ajoute celle qui a passé toute sa carrière à travailler à la mairie de Nantes.

Michelle, à gauche, a rencontré dans les jours qui ont suivi la libération Johnny, soldat américain (à droite sur la photo), avant qu'il reparte au combat. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Trois jours après la libération, le 15 août 1944, elle fait la rencontre de Johnnie Lyn, "un GI adorable que j'ai fréquenté pendant un mois. Il venait chez mes parents après le travail. Evidemment on avait rien, alors il apportait des gâteaux et des cigarettes pour mon père". "On se voyait bien sagement, avec des petits bécots quand même, mais platonique", sourit-elle. Le jeune soldat de 20 ans doit repartir combattre en septembre, et meurt dans les Ardennes en octobre. "Alors à tous les soldats qui sont morts pour libérer leur pays : merci, merci, merci", conclu, très émue, Michelle Porcheret.

Mais de cette période, Michelle n'oublie pas non plus "les soldats allemands bousculés, agressés" ou "les femmes tondues en public", ce qu'elle rejette totalement : "Je le dis à tous, ne vous battez-pas pour des bêtises, tous les Hommes sont des frères."