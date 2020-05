Libérés, délivrés et... désenchantés ? Le déconfinement en demi-teinte à Valence

Drômois et Ardéchois ont commencé samedi à profiter de l'extérieur pour le premier week-end post-confinement, mais avec prudence et un soupçon d'inquiétude. A Valence, les habitants découvrent leur ville sous un nouveau jour.

On l'a attendu, espéré, fantasmé... Et maintenant qu'on y goûte, le déconfinement a une saveur étrange. La vie d'après ne ressemble décidément pas à celle d'avant. "Les clients sont sur leurs gardes... Malheureusement, il n'y a pas une grande affluence, constate Benoît, vendeur chez Genki, une boutique de vêtements de créateurs à Valence. J'espère que la réouverture des cafés insufflera une nouvelle dynamique parce que pour l'instant, c'est morose", déplore le Valentinois. A quelques mètres, sur la place des Clercs, le traditionnel marché du samedi s'est métamorphosé. La promiscuité autour des stands, les terrasses bondées et le brouhaha ambiant ont laissé place à un calme déroutant.

On a perdu le charme des rapports humains

Pour garantir la sécurité de tous, les stands sont espacés, les clients se tiennent à distance et avancent masqués."C'est étrange, on n'a pas l'esprit libre, raconte Nicolas, père de famille. Je n'ai plus ce plaisir d'aller au marché, parce qu'il y a moins d'exposants et qu'on ne peut même pas prendre un petit café. J'avais l'habitude d'y venir avec ma femme et mes enfants pour passer un bon moment... Avec ces nouvelles règles, on a perdu le charme des rapports humains".

Une cliente dans une librairie de Valence le jour du déconfinement. © Radio France - Claire Leys

Semi-liberté

Dans les rues du centre-ville, les habitants veillent à ne pas se croiser, ou alors de loin. La méfiance se lit dans certains regards, elle se devine sous les masques chirurgicaux et autres gants de protection. A l'entrée du centre commercial Victor Hugo, un vigile surveille les flux de clients. De nombreuses boutiques exigent le port du masque et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. "C'est assez contradictoire, d'un côté je suis heureuse de retrouver un peu de liberté mais de l'autre, tout me rappelle que le virus est encore bien présent et qu'il faut faire attention", résume Marie, 22 ans.

Les magasins de baskets rencontrent du succès © Radio France - Claire Leys

Seules quelques enseignes de prêt-à-porter font le plein de clients, jusqu'à devoir mettre en place des files d'attente à l'entrée. JD, une enseigne de chaussures de sport, s'en sort très bien. "Depuis la reprise, ça n'arrête pas. 3 clients sur 10 repartent avec une paire. En temps normal, c'est 1 sur 10", explique le responsable. Et pour cause, finie l'attestation obligatoire, finie aussi la limite d'une heure et d'un kilomètre à chaque sortie : l'horizon des joggeurs s'est élargi.