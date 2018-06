Après l'opération "Touche pas à mon pompier" lancé en mars dernier pour dénoncer les agressions dont son victime les sapeurs-pompiers en intervention, les soldats du feu des Alpes-Maritimes repartent à la rencontre des citoyens à travers deux nouveaux vidéoclips. Cette nouvelle campagne baptisée 'Libérez la route" vise à sensibiliser la population sur les comportements des automobilistes lorsque les secours interviennent.

Les sapeurs-pompiers partent en intervention toutes les 4 minutes et 30 secondes dans le département, pour secourir 94 000 victimes par an. Trop souvent, leurs véhicules sont bloqués dans le trafic routier à cause de mauvais comportement (double-file, stationnement anarchique). Les voitures récentes sont aussi mieux insonorisés et les habitudes des automobilistes ont évolué (bluetooth, musique).

#LibérezLaRoute

L'union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes (UDSP 06), soutenue par les autorités, a tourné deux vidéoclips pour alerter la population. Plusieurs ambassadeurs ont été sollicités : le pilote de Formule 1 Romain Grosjean, la Patrouille de France, Philippe Bianchi, le père du pilote niçois Jules Bianchi disparu en 2015 et le sapeur-pompier professionnel et pilote de rallye Christophe Guieu.

Romain Grosjean et Philippe Bianchi, ambassadeurs de l'opération "Libérez la route" © Radio France - Jean-Baptiste Marie