Liberté de la presse : la France gagne huit places au classement de Reporters sans frontières

Ce n'est toujours pas le paradis pour les journalistes, mais il y a du mieux. La France gagne huit places au classement de Reporters sans frontières (RSF), sur la liberté de la presse, publié mardi 3 mai pour la journée mondiale de la liberté de la presse. Notre pays est désormais à la 26ème place, notamment après la mise au point du schéma du maintien de l'ordre par le ministère de l'Intérieur en 2021.

Le texte, qui définit la place des journalistes dans les manifestations, est "plus respectueux de la liberté de la presse". Ce texte prévoit de garantir "la sécurité physique des journalistes" car "il est impératif de protéger le droit d'informer", "les journalistes peuvent continuer d'exercer leurs missions lors de la dispersion d'un attroupement sans être tenus de quitter les lieux", explique aussi le texte. Reporters sans frontières se satisfait également du recul "des attaques verbales de la part des politiques" contre les médias et assure que "les médias français, dont les médias publics, sont indépendants du pouvoir politique".

Alerte sur la concentration des médias

La situation n'est pas non plus idyllique en France. RSF alerte sur les violences verbales ou physiques, toujours nombreuses contre les journalistes pendant les manifestations, notamment pendant les rassemblements contre les restrictions sanitaires. Autre point noir : la concentration des médias, dont les plus grands sont aux mains d'une poignée d'hommes d'affaires. "La montée en puissance de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui met en œuvre des pratiques d'intimidations, peut provoquer un bouleversement du secteur", écrit RSF. L'ONG s'inquiète aussi des "chaines qui tendent à devenir des médias d'opinion plus que d'information".

Et ailleurs dans le monde ?

Au total, 73% des 180 pays évalués tous les ans par RSF se caractérisent par des situations jugées "très graves", "difficiles", ou "problématiques" concernant la liberté des journalistes à travailler. Cette proportion reste identique à celle de l'année dernière, mais le nombre de pays (28) où la situation est "très grave" atteint un record tandis que 8 pays seulement affichent une "bonne situation". En tête du classement, on retrouve toujours les pays d'Europe du nord (Norvège, Danemark puis Suède), tandis que l'Iran, l'Érythrée et la Corée du Nord ferment la marche. À noter, les places toujours très bas de la Russie (155ème) et de la Chine (175ème).