Liberté, égalité, fraternité ? Liberté, équité, adelphité !

Et il a été question de "remplacer" la devise Liberté, Egalité, Fraternité, par Liberté, Equité, Adelphité !

Animée par Nicolas Schmitt, animateur France Bleu Champagne-Ardenne, cette table ronde, en public, a réuni Laure Miller, députée de la 2e circonscription de la Marne, Céline Bagot, créatrice du Pop Women Festival à Reims, Camille Baczynski, peintresse, Maheva Stephan-Bugni (astrologie et pop culture), Mat et Zekky, artistes pluridisciplinaires et créatrices de l'association le Mur de Reims.

L'enregistrement de la table ronde est à retrouver ici.

