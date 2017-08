Libourne : à la ferme de la Barbanne, les courgettes et les concombres disparaissent mystérieusement

Chaque année, surtout l'été, des légumes disparaissent à la ferme animalière de la Barbanne de Libourne. Volés par des gens mal intentionnés, qui profitent que la ferme soit ouverte au public pour emporter betteraves, salades ou citrouilles.

Un joli potager de 140 m 2 se trouve près du poulailler de la ferme animalière de la Barbanne. Il a été crée il y a trois ans, notamment par des jeunes du service civique. Les légumes qui y poussent servent à nourrir les cochons, poneys, lapins de la ferme ou les enfants lors de visites d'école. Seulement à certaines périodes de l'année, des légumes disparaissent, volés. "C'est les citrouilles pour Halloween, les courgettes et les concombres fin d'été.... explique Ange Chaineaud responsable de la ferme et des espaces naturels de la ville de Libourne. Les légumes les plus volés sont les betteraves et les courgettes. Et ceux qu'on nous vole le moins ce sont les choux fourragés car ils ne nourrissent que les animaux"

Les citrouilles sont souvent volées pour Halloween. © Radio France - Mélanie Juvé

Une bonne centaine de légumes volés

Les voleurs laissent des trous quand ils arrachent les légumes, remarqués par le personnel lors de l'arrosage du matin. "Je pense qu'ils agissent en pleine journée, lorsqu'il n'y a personne à proximité, explique Ange Chaineaud. La ferme est ouverte au public de 9h à 19h tous les jours de la semaine. Des agents municipaux entretiennent le site mais ne sont pas là 24h sur 24." Suivant la saison, les légumes sont replantés, sinon ils sont perdus. Au total, c'est une bonne centaine de légumes qui disparaît chaque année. Alors que la ferme souhaite devenir autosuffisante en ce qui concerne l'alimentation des animaux. "Depuis l'ouverture du potager, on a réussi à économiser quasiment 1 000 € dans la nourriture pour les cochons !" se félicite Ange. Il ne souhaite cependant pas porter plainte ni fermer le potager au public. "Ce n'est pas le but'". Il réfléchit à installer un panneau pour sensibiliser les visiteurs. Mais par précaution, il a quand même fait pousser ses dernières citrouilles dans un enclos grillagé... pour anticiper la période d'Halloween.