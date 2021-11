Libourne: le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes

Le secrétariat du Père Noël de la poste a ouvert ses portes hier. Une cinquantaine de lutins sont au travail pour répondre aux demandes des enfants et des adultes du monde entier avant Noël. Plus d'un million de lettres passent par le centre libournais.

Les lutins du secrétariat du Père Noel ouvrent les lettres des enfants et envoient des réponses

Attention parents, ne montrez pas cet article à vos enfants.

Chacun à son poste, tous les lutins savent ce qu'ils doivent faire. Ouvrir les lettres puis renvoyer une réponse. Cependant rien de personnalisé. Les réponses sont toutes les mêmes, déjà pré-écrites, accompagnées de coloriages. Les lutins n'ont plus qu'à inscrire à la main l'adresse du correspondant sur l'enveloppe.

Lettre des enfants ouverte par un lutin de la Poste © Radio France - Erwan Chassin

Des réponses faites en avance et pour cause

Dans le centre de trie près d'un million de lettres sont reçus entre le mois de novembre et la mi-décembre. Une quantité industrielle que doivent traiter la cinquantaine de bénévoles et d'intérimaires qui endossent avec le sourire le costume de lutin. Lors d'une journée normale, les lutins traitent 15 mille lettres dans la journée d'autres jours, cela peut monter jusqu'à 50 000 . Un chiffre vertigineux mais les lettres ne viennent pas seulement de France mais aussi d'Asie, d'Amériques...en tout, les lettres des enfants de 120 pays sont ouvertes par les lutins libournais.

Pour s'occuper de ses listes de jouets, de ses petits mots ou des promesses d'être des enfants sages et venues d'autres pays, des lutins sont spécialement déployés. En revanche seules les lettres écrites en anglais ou en russe bénéficieront d'une réponse.

Des lettres parfois touchantes

François découvre une lettre pour le Père Noel © Radio France - Erwan Chassin

Quand les lutins ouvrent ces lettres ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Ce sont souvent des listes de jouets dont les photos ont été découpées soigneusement depuis les catalogues de magasins mais ce sont aussi des choses beaucoup plus surprenantes. Des clés de voiture par exemple. Et oui si la porte de la maison est fermée le soir de Noël, ce petit garçon veut être certain de recevoir ses jouets. Alors le Père Noel pourra les déposer dans le coffre de la voiture familiale. La Poste s'assurera que les parents reçoivent bien leurs clés.

Mais il y a aussi d'autres lettres qui vous brisent le cœur. Comme cette personne surement âgée, elle confie ne pas être certaine d'avoir l'opportunité de renvoyer une lettre pour le Noël suivant. Alors elle remercie les lutins de la poste pour leur belle mission.

Témoignage d'un lutin à propos d'une dame qui n'est pas certaine de pouvoir renvoyer une lettre au Père Noel l'an prochain Copier

Cette mission ne date pas d'hier. Depuis 59 ans, les lutins libournais du Père Noël s'assurent que les enfants reçoivent une réponse avant les fêtes de fin d'année. Le centre libournais est le seul centre de la poste autorisé à pouvoir ouvrir le courrier.