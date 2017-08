Libourne : une campagne décalée contre les déjections canines

Depuis juillet, la mairie de Libourne a mis en place une nouvelle campagne d'affichage contre les incivilités : dépôt d'ordures ou encombrants et les déjections canines. Ces affiches représentent des menus comme au restaurant avec l'addition, soit l'amende à payer.

Près du lycée Max Linder ou de la place Joffre des panneaux affichent le "menu propreté". A la carte avec dessin à l'appui : déjections canines, dépôts d'ordures ou d'encombrants. El l'addition est salée : 68 € pour les deux premiers et jusqu'à 213 € pour les encombrants. Voilà la nouvelle campagne de la mairie de Libourne contre les incivilités., qui va rester encore quelques mois dans les rues de la ville.

Le dépôt d'encombrants peut coûter jusqu'à 213€ d'amende. © Radio France - Mélanie Juvé

Interpeller les Libournais

"C'est une campagne qui imprime. Elle est certes peu ragoûtante mais elle a pour but d'interpeller les Libournais pour qu'ils soient un peu plus citoyens, explique le maire Philippe Buisson. Les gens ne supportent plus ce genre d'incivilités qui polluent le quotidien et aussi l'image d'une ville." L'année dernière, plus d'une centaine d'amendes ont été distribuées pour les déjections canines. Les agents municipaux du service propreté urbaine ont ramassé 1 058 tonnes de déchets et nettoyé plus de 16 000 km de rues et trottoirs.