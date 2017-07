A Libourne les quais font peau neuve, une nouvelle promenade vient d'ouvrir au public

La Ville de Libourne a lancé une vaste opération de rénovation des quais. La première partie entre le pont de Fronsac et la tour du grand port vient d'être ouverte au public. A terme, la mairie veut créer une longue promenade sur les bords de la Dordogne et de l'Isle.

Sur le modèle de Bordeaux, et comme décidé à Langon récemment, la Ville de Libourne réaménage ses quais. Une nouvelle promenade de 340 mètres située entre le pont de Fronsac et la tour du grand Port vient d'être ouverte au public. Des garde-corps en métal ont été installés et des arbres ont été plantés. De la pelouse va venir agrémenter cet espace public disponible pour les piétons, vélos et rollers.

"Avant ce n'était pas aussi attractif et joli, les habitudes de promenade s'étaient perdues" — Laurence Rouède, première adjointe

Une deuxième phase livrée avant la Noël

La partie du quai Souchet où se trouve le confluent entre la Dordogne et l'Isle devrait être livrée aux vacances de la Toussaint avec le nouveau ponton du port de plaisance. Un restaurant panoramique est en construction ainsi qu'un espace dédié aux boulistes sous les platanes. La partie des quais allant du pont de Fronsac jusqu'à la rue Louise Michel suivra aussi ces délais.

La place devant la tour du grand port devrait, elle, être livrée fin septembre. © Radio France - Mélanie Juvé

"Libourne reste Libourne on ne va pas se comparer à Bordeaux dont l'aménagement des quais est une réussite. Espérons que Libourne soit encore mieux !" — Régis Grelot, adjoint délégué à l'aménagement des quais.

A terme, la mairie veut créer une longue promenade de 22 km aller-retour qui réunira les Dagueys au nord et la plaine de Condat au sud. La fin des travaux est prévue pour l'été 2019.

"Objectif : retourner la ville vers ses rivières" pour Laurence Rouède, première adjointe Copier