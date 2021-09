Lidl visée par une quinzaine de plaintes pour harcèlement moral de salariés du Biterrois

C'est une info France Bleu Hérault : un collectif d'une quinzaine de salariés toujours en activité ou sur le point d'être licenciés se mobilise à Béziers contre la direction régionale des supermarchés Lidl (la DR22) dont le siège est à Maureilhan (Hérault). Certains d'entre eux ont saisi les prud'hommes pour dénoncer leur licenciement qu'ils considèrent comme abusif et dénoncent ensemble des conditions de travail déplorables non seulement dans cet entrepôt régional, mais aussi dans un grand nombre de magasins.

Chantages, pressions, favoritisme, brimades, séquestration dans un bureau, incitation au suicide et intimidation : les accusations portées sont édifiantes, les témoignages surprenants. Le management d'un autre temps.

"Voilà deux ans que je suis harcelé" explique Eric (nom d'emprunt), licencié il y a tout juste deux mois. Cet ancien agent de quai reconnait avoir eu des pensées suicidaires. Ce quadragénaire est aujourd'hui suivi psychologiquement. ''Si nous ne sommes pas des petits moutons, nous sommes alors les souffre-douleurs de la direction. Si on n'est pas d'accord avec un cadre, on est brimé et mis de côté. Pendant huit ans, je n'ai eu aucun reproche, mon travail était exemplaire, mais depuis 2019, j'étais leur cible pour me faire craquer."

''J'ai pensé mettre fin à mes jours. Je n'en pouvais plus. Ce licenciement est peut-être un moindre mal'' Copier

Ce témoignage est loin d'être le seul

Onze recours ont été déposés au conseil des prud'hommes. Trois autres le seront dans les prochaines semaines. Mais ce collectif de salariés a aussi l'intention dans les prochains jours de saisir Raphaël Ballan, le procureur de la République de Béziers, pour l'alerter sur ce qu'ils considèrent ''comme une mise en danger d'autrui''.

L'image de Lidl est entachée depuis quelques années. Alors que le groupe vient d'être mis en examen pour homicide involontaire et harcèlement après le suicide d'un salarié en 2015 sur son lieu de travail, un nouveau drame vient ébranler le groupe de distribution : une salariée a mis fin ses jours début septembre dans les Côtes-d'Armor, laissant un long courrier sur sa souffrance au quotidien.

Lidl emploie 2.000 salariés à l’entrepôt régional et dans la soixantaine de magasins du triangle Millau-Castres-Perpignan

D’après la Confédération autonome du travail, "voilà des années que nous dénonçons ce management d'un autre temps". De multiples alertes sans impact sur le fonctionnement interne, déplore la représentante locale, qui ne souhaite pas être citée publiquement. Elle a, elle-même, saisi le conseil des prud’hommes pour harcèlement moral.

"Trop procédurière, trop pugnace, je dérange."

''Trop procédurière, trop pugnace, je dérange'' dixit la représentante locale du syndicat CAT LIDL Copier

"De multiples alertes sans conséquence. La direction nationale, en copie de toutes ces alertes n'a pas réagi."

Plus de 12.000 mails dénonçant ce climat délétère auraient été envoyés depuis 2018 à la direction régionale de Lidl pour l'alerter sur ces pratiques. La direction des ressources humaines, l'inspection du travail et la médecine du travail auraient été alertées mais sans résultat d’après le syndicat.

Pneus crevés sur le parking du personnel, agression physique d'un salarié transformé en accident du travail

"J'ai été agressé par deux salariés pour avoir dénoncé du favoritisme dans l'entreprise" raconte Jean-Paul (nom d'emprunt). Toujours en arrêt de travail et suivi psychologiquement depuis novembre 2020, il a lui aussi saisi le conseil de prud'hommes pour que cesse ce fonctionnement. "Les agresseurs présumés sont toujours en poste" confirme le syndicat. Cette agression a été reconnue mais timidement, en accident du travail, par la direction trois mois après les faits sous la pression du CAT (source syndicale).

''C'est compliqué psychologiquement , c'est du de se reconstruire'' dit Jean-Paul Copier

Un climat délétère

"Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller te suicider, cela nous fera des vacances". Des propos violents à l'encontre d'une salariée de 26 ans, licenciée il y a deux mois. Peu de temps avant elle aurait été séquestrée dans un bureau par deux supérieurs. "Ils essaient de nous faire craquer dès qu'on va se plaindre" confirme sa collègue de travail, témoin de cette agression.

"J'ai osé dénoncer un cadre en train de voler dans l'entrepôt, ils ne m'ont pas lâché ensuite, malgré les preuves. J'avais les vidéos."

"Nous sommes plusieurs à venir travailler la boule au ventre". Copier

"On ne peut pas continuer comme ça, ajoute la représentante syndicale. Il faut que ce management d'un autre temps cesse. À l'entrepôt comme dans de nombreux magasins , des salariés n'osent pas s'exprimer par crainte de représailles."

Licenciée pour une erreur de caisse de seulement 60.81 euros, cette maman d'un enfant ne cache pas, elle aussi, avoir eu des idées noires. Reconnue travailleuse handicapée, cette dernière ne peut plus porter de poids. "Un aménagement de poste avait été demandé par la médecine du travail. Cela n'a jamais été suivi des faits", précise-t-elle

''LIDL ne supporte pas les représentants syndicaux trop actifs'' Copier

La direction nationale de Lidl assure ne pas être informé de ces recours

Dans un communique, Lidl rappelle ''qu’elle entretient un dialogue social permanent avec les différentes organisations syndicales. C’est une priorité de l’entreprise''. La direction nationale, que nous avons sollicitée, assure ne pas être informée de ces recours.

Un dialogue social apaisé depuis deux ans, nous assurent des organisations syndicales qui ne confirment pas ces accusations portées. Quant aux salariés rencontrés, ils avaient pris contact avec France Bleu Hérault au début du mois d’août, avant ce nouveau suicide en Bretagne.

La directrice des ressources humaines de Lidl France est attendue dans les prochains jours à Béziers, d’après nos informations.