Bayeux, France

Grosse pagaille ce lundi matin sur la ligne Cherbourg-Paris. Des retards sont à noter en raison de feuilles sur les voies, selon les annonces distillées par la SNCF aux voyageurs. Un train parti de Cherbourg à l'aube a été arrêté à Bayeux. Même chose pour le TER qui le suivait. Une cellule de crise a été mise en place.

Beaucoup de retards ce matin dans les trains de la ligne Paris-Cherbourg à cause des feuilles mortes qui font patiner les rames et rendent le freinage difficile. Les trains roulent moins vite. Au moins 10 minutes de retard. — Frédérick Thiébot (@thiebotf) October 8, 2018

Des passagers désemparés à l'image de Guy, qui est parti de Lison ce lundi matin. Il doit prendre une correspondance à Paris-Gare de Lyon à 10h08 pour rejoindre Perpignan. "Normalement, on devait partir à 6h26. Finalement, on a démarré à 6h35-6h40. On a mis 40 minutes au moins pour faire Lison-Bayeux. Les gens sont descendus sur le quai. Les informations ne viennent pas. Pour moi, les rails sont secs, il fait beau temps. Le souci doit être autre que les feuilles", s'interroge le passager.

Vers 8h20, la SNCF a annoncé que les voyageurs pour Paris pourront prendre le prochain train vers 9h sur l'autre voie en gare de Bayeux. Selon nos informations, l'incident serait aussi expliqué par la vieillesse du train qui supporte mal l'humidité.