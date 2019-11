Ligne Grenoble-Gap : « nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder les trains »

Alors que la SNCF envisage de fermer la ligne TER entre Grenoble et Gap, élus et citoyens se mobilisent pour obtenir son maintien. Marie-Claire Terrier, maire de Clelles et conseillère régionale LR sera dans la manifestation demain samedi sur les ronds points le long du trajet.