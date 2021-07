Une concertation publique a lieu sur internet pour le Projet des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, et si vous donniez votre avis ?

C'est notre avenir, dans cette belle région, alors la SNCF nous demande notre avis : la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur.

Depuis le 16 juillet et pendant un mois jusqu'au 16 août 2021, nous pouvons nous informer et donner notre avis sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cannes (0ó) mais aussi pour Marseille (13), Carnoules (83), La Crau (83), La Garde (83) et Saint-Cyr-sur-Mer (83).

Comment participer ?

En posant des questions au maître d’ouvrage, en déposant un avis ou une contribution.

- Sur le site internet LNPCA : www.liqnenouvelle-provencecotedazur.fr/

- Par courrier à : SNCF Réseau — Mission LNPCA - Immeuble Atrium 10.4, 10 Place de la Joliette, BP 85404, 135ó7 Marseille cedex 02

- En déposant un avis sur les registres disponibles dans les mairies des communes concernées : adresses disponibles sur le site internet www.liqnenouvelle- provencecotedazur.fr/

Comment s'informer ?

· En téléchargeant les dossiers de mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des six communes mis à disposition sur le site internet du projet www.liqnenouvelle-orovencecotedazur.fr/ ou en commandant une version papier au 0ó 41 17 ó4 11 (quantités limitées) ;

Quelques mots sur la Sncf

La SNCF est I’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique. Le groupe gère plus de 30 000 km de lignes, dont 2 ó00 de Lignes à Grande Vitesse. L’entreprise compte 54 000 collaborateurs Dour un chiffre d‘affaires de ó,5 milliards d‘euros en 2019.