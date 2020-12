À la place des repas de Noël, on distribue des paniers gourmands aux aînés mayennais

Chaque année, à Lignères-Orgères, les plus de 70 ans sont invités à se retrouver autour d'un repas de fête. Cette année, pour cause de Covid, le repas festif est annulé. Pour compenser, la municipalité a décidé de distribuer des paniers garnis.

"On restera sur le pas de la porte", précise le maire Raymond Lelièvre : "Pas question de ne pas respecter les règles sanitaires !" Mais, ce sera l'occasion de prendre des nouvelles et de garder le contact.

La municipalité a prévu des paniers garnis de cidre, de poiré, de terrines et de gâteaux faits par le boulanger du village.

Personne ne restera seul à Noël

"J'ai été un peu peinée", raconte Bernadette Lebouc, adjointe au maire en charge des affaires sociales, "de devoir rester à la porte. Mais j'ai demandé à tous s'ils seraient entourés le soir de Noël. Ils le seront !" En effet, tous auront une fille, un fils, un ami pour le réveillon. Les mesures de prudence ont été rappelées : pas plus de six à table, garder les masques et... pas trop de bisous !

La mairie de Montjean, à une vingtaine de kilomètres de Laval, a opté pour ce choix également : une bouteille de jus de pommes, des pâtes de fruit, du chocolat et une terrine, le tout récoltés chez les artisans et commerçants locaux, composent le panier. "63 paniers garnis seront distribués", précise Marie-Annick Marquet, adjointe à la mairie de Montjean qui a piloté le projet. "Une façon de dire aux anciens qu'on pense à eux et qu'on les remercie pour ce qu'ils ont fait pour la commune", explique le maire Vincent Paillard.

Victor et Suzanne conquis par les chocolats

Victor et Suzanne ont reçu chacun un panier ce vendredi et ils déballent avec gourmandise ce cadeau de Noël un peu en avance. "Pas sûr qu'on patiente jusqu'à Noël pour goûter aux chocolats", plaisante Suzanne, qui apprécie l'initiative : "C'est très gentil et ça nous fait de la visite car on ne voit que les voisins, et de loin encore !"

Suzanne et Victor fêteront Noël en petit comité, avec une partie de la famille seulement. Les autres, elle leur enverra une petite carte, tradition à laquelle elle ne déroge jamais ! Conquis par ces paniers garnis, Suzanne et Victor font un vœu pour 2021.

"On voudrait pouvoir fêter nos 70 ans de mariage, nos noces de platine, si le virus nous en laisse le loisir", confie Victor dans un sourire.

Victor et Suzanne reçoivent leurs paniers garnis à Montjean - Reportage Copier