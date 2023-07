Lignières : Alexandre a besoin d'un chien d'aveugle

Ce sera le quatrième chien pour Alexandre Demande qui a toujours travaillé avec une association canadienne, dont l'antenne française a fermé. Aujourd'hui son chien Yoda, qui commence à fatiguer, est en retraite. Alexandre fut le plus jeune aveugle au monde à recevoir un chien guide, il n'avait que onze ans. Alexandre a eu trois chiens en vingt-huit ans : " Aujourd'hui, c'est plus moi qui promène le chien que le contraire. Yoda a douze ans et demi. Il boitille de temps en temps. Il a un kyste à une patte avant et j'ai peur que la tumeur grossisse avec le temps. J'appréhende la fin."

Yoda profite d'une retraite méritée auprès de son maître © Radio France - Michel Benoit

25.000 euros, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Alexandre veut rester fidèle à la fondation Mira parce qu'elle lui a fait confiance très jeune, mais aussi parce qu'il est habitué à sa technique qui est différente par rapport aux écoles françaises : " La fondation Mira utilise par exemple un code pour les chiens de traîneau. Quand je veux aller à gauche, je dis " A " au chien ; à droite, on dit " Dji". Pour faire un demi-tour, on dit virage. Cela fait vingt-huit ans que j'ai des chiens-guides à la fondation Mira et je suis habitué à cette technique. Je préfère continuer comme ça évidemment."

Yoda se repose beaucoup aujourd'hui © Radio France - Michel Benoit

Grâce à son chien, Alexandre a même pu voyager, en Asie notamment et Yoda a été parfait : " Yoda a un comportement typique du labrador. C'est un chien très gourmand qui sniffe partout. Un chien qui aime le monde. Il a une capacité d'adaptation phénoménale. Quand j'étais en Asie sur la route au milieu de la fourmilière de motos, ça ne le perturbait pas du tout."

En espérant le même miracle que pour son deuxième chien : un donateur avait offert 20.000 euros à Alexandre. Vous pouvez aider Alexandre en cliquant ici.