Lignières : des inquiétudes autour de l'avenir de la scène musicale des Bains-Douches

Lignières, France

C'est un gros trou dans le budget qui pourrait avoir des conséquences à moyen ou long terme pour les Bains-Douches de Lignières. La scène musicale installée à Lignières, commune de 1 400 habitants dans le Cher, doit payer les 25 500 euros annuels de loyer pour ses locaux. Depuis la fin des travaux de la nouvelle salle en 2011, un accord avait été passé avec la mairie pour qu'elle rembourse cette somme. Mais ce n'est désormais plus le cas. Une décision justifiée par un budget de plus en plus serré et un effort déjà conséquent fourni par la municipalité : 25 000 euros de subventions sont versés chaque année aux Bains-Douches.

Les Bains-Douches de Lignières font vivre le territoire

Sauf que cela met réellement en difficulté la scène musicale. "De fait, ne plus nous rembourser le loyer, ça annule la subvention de la mairie. 25 500 euros de loyer chaque année, c'est un montant très élevé", relève Sylvain Dépée, directeur des Bains-Douches de Lignières. Il regrette cette décision de la mairie. "En France, la mise à disposition d'une structure à un établissement culturel, c'est la norme. Le fait de payer cash un loyer, c'est l'exception", insiste-t-il, rappelant que les Bains-Douches contribuent à l'activité du village. "C'est la plus petite commune de France à bénéficier d'une scène de musiques actuelles. C'est une exception en milieu rural qu'il faut absolument préserver. Les spectateurs en profitent pour aller dans l'un des restaurants de Lignières", précise Sylvain Dépée.

On est à 15 000 visiteurs par an, ça fait du monde et ça fait vivre le territoire"

Des conséquences sur l'activité des Bains-Douches de Lignières

"La situation est tendue, compliquée mais pas désespérée", ajoute Sylvain Dépée, qui espère bien trouver un compromis et un terrain d'entente avec la mairie de Lignières. Car ces 25 000 euros en plus à débourser risquent de gréver le budget des Bains-Douches. "Ce loyer pèse grandement sur l'activité des Bains-Douches. On va réfléchir à la structure d'activité des Bains-Douches. Il ne faut pas pénaliser les spectateurs, mais il va falloir qu'on revoit à la baisse l'action des Bains-Douches : ce sont les résidences, les actions culturelles pour les scolaires, le soutien aux chanteurs de la région Centre-Val de Loire...", prévient le directeur Sylvain Dépée.