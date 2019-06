Lignières : la foire aux ânes, fidèle au lundi de pentecôte

Lignières, France

Des démonstrations à l'ancienne, le concours du plus bel ânon et bien sûr le Grand Noir du Berry en vedette... Une race dont les effectifs restent faibles. Depuis plus de trente ans, Emmanuelle Bornet, propose de pratiquer de l'âne de selle, à La Fermeté, près de Nevers. L'équitation n'est pas réservée au cheval. L'âne a également ses passionnés et le grand Noir du Berry s'y prête fort bien selon elle : " Le grand Noir du Berry, c'est l'âne de selle par excellence. Il a déjà la taille pour cela et une bonne morphologie : un dos assez large, les épaules bien inclinées, des membres assez longs qui sont donc aptes à trotter. La croupe est plus ronde donc ils ont ont une masse musculaire à l'arrière qui est plus importante. Cela permet l'engagement des postérieures et c'est ce qui est recherché en équitation. En plus, c'est une race très douce. Ca intéresse les personnes qui se sont fait peur avec un cheval. Aux Etats-Unis, il y a même des compétitions réservées aux ânes."

Emmanuelle Bornet (à droite) a créé les Haras du Magny à La Fermeté, dans la Nièvre et propose notamment de pratiquer de l'âne de selle. © Radio France - Michel Benoit

Cette foire de Lignières propose quelques dizaines d'ânes à la vente. Josiane Lemaigre présente quatre ânes à la vente. Des grands noirs du Berry nés chez Michel Huberson à Mouhet dan l'Indre : " Lignières est incontournable pour les ânes. On peut toucher des acheteurs venus de Belgique ou de Suisse. Il faut être présent. On se bat pour préserver la race avec quelques éleveurs, mais l'année dernière, il n'y a eu _que seize naissances de grand noir du Berry_. Pourtant, c'est un âne polyvalent qui peut intéresser du monde. On peut en acheter pour le plaisir, mais on peut aussi les faire travailler. On peut facilement les atteler ou les faire travailler au champs. Ca peut intéresser des maraîchers. Le grand Noir du Berry est très docile. Faut compter environ 1.300 euros pour un animal de chez nous. On a été champion de France, mais on n'en vit pas. On fait ça par passion."