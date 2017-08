Ligue 1 - "Il n'y a pas de sujet Malcom" déclare Jocelyn Gourvennec

Le Brésilien de 20 ans intéresse le club allemand de Wolfsburg. Mais les Girondins de Bordeaux ne semblent pas prêts à le laisser filer. C'est ce que laisse entendre Jocelyn Gourvennec.

Le jeune et talentueux ailier des Girondins Malcom intéresse vivement le club de Wolfsburg, qui serait prêt à débourser plus d'une dizaine de millions d'euros. Mais ce jeudi, en conférence de presse, l'entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec a fait comprendre que le joueur n'était pas à vendre. "Il n'y a pas de sujet Malcom aujourd'hui. Il est bien chez nous. Il a encore besoin de mûrir pour être encore plus fort. Il a un très gros potentiel. On peut penser que dans les deux, trois ans qui viennent, il sera dans un très gros club. Mais pour le moment, je pense qu'il a encore besoin de mûrir chez nous. Et surtout, il est très heureux. Il n'a pas de volonté de départ. Après, que des clubs soient intéressés par Malcom ce n'est pas illogique."

Par ailleurs, le coach bordelais demande à Diego Rolan de clarifier sa situation. L'agent du joueur est venu au Haillan cette semaine. "S'il a toujours envie de partir, il faut qu'il trouve une solution. S'il n'a plus envie, il faut qu'il le dise" a déclaré Gourvennec.