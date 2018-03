Après une première mi-temps compliquée et sans véritables occasions, les Rennais ont réussi à s'imposer à Bordeaux 2-0 ce samedi après-midi. Des buts signés Ismaïla Sarr et Yohan Gourcuff en 2nde période. Les Rouge et Noir sont 5ème au classement ce samedi soir et font un pas de plus vers l'Europe.

Rennes, France

Ça a mis du temps à se décanter mais finalement c'est une belle opération pour les Rennais. Ils étaient à Bordeaux, au MatMut Atlantique, pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1 ce samedi après-midi et n'avaient qu'un seul objectif : grappiller un maximum de points. C'est ce qu'ils ont fait en seconde période.

Le match commence sur quelques bonnes occasions, trop rares, de la part des Rennais qui obligent Benoît Costil à se montrer dans les buts bordelais. On assiste à une première mi-temps un peu chaotique, il faut le dire, où on peut compter le nombre d'occasions franches sur le doigt d'une seul main.

Ecoutez la réaction de Sabri Lamouchi, l'entraîneur rennais Copier

Une seconde mi-temps parfaite pour les Rennais

Au retour des vestiaires, le discours de Sabri Lamouchi, l'entraîneur des Rennais, fait effet. À la 49ème minute, Isamaïla Sarr profite d'une erreur de Benoît Costil pour s'offrir son 5ème but sous le maillot Rouge et Noir. Suite à une frappe lointaine de Wahbi Khazri, très en jambes encore ce soir, le portier bordelais fait une faute de fait et pousse le ballon dans les pieds de l'attaquant Sénégalais qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Ça fait 1-0 pour Rennes.

Revivez le premier but de Rennes dans les conditions du direct Copier

Plus de 35 minutes plus tard, Sabri Lamouchi effectue son dernier changement. Yohan Gourcuff, qui n'a plus joué depuis le mois de février entre à la place de Benjamin André. Et seulement quelques minutes plus tard, il s'illustre en inscrivant son tout premier but de la saison. Comme un signe, c'est à Bordeaux qu'il ouvre son compteur. Forcément, il n'éprouve pas vraiment de joie après son but et s'excuse auprès du public bordelais en levant les mains au ciel.

Revivez en condition du direct le deuxième but Rennais Copier

Ecoutez la réaction de Yohan Gourcuff qui savoure son premier but et cette victoire cruciale pour Rennes Copier

La réaction de Wahbi Khazri, le milieu de terrain rennais, à l'origine du premier but ce soir :

Après la victoire forcément, place au clapping des joueurs avec les supporters Rouge et Noir venu à Bordeaux :

Au classement, le stade Rennais se retrouve ce samedi soir 5ème du championnat, mettant à 8 points derrière Bordeaux et avec 2 points d'avance sur Nantes et 3 sur Nice, qui jouent ce dimanche.

Prochain match pour les Rennais, ce sera le 4 avril à domicile face à Monaco. Le mois d'avril va être très corsé puisque les Rouge et Noir se déplaceront ensuite à Nice et à Nantes.