Une victoire importante pour le Stade Rennais ce dimanche soir en clôture de la 25 ème journée de Ligue 1 de football face à l'ogre Lyonnais. Après avec marqué rapidement, les hommes de Sabri Lamouchi ont souffert mais ont ils ont réussi à ajouter un second but dans les dernières minutes de jeu.

Rennes, France

C'est ce qu'on appelle un match parfait. Dans un match dominé par l'Olympique Lyonnais, les Rennais ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

Un but à la 5ème minute puis un autre à la 93ème minute pour les Rennais

Suite à une bourde du Lyonnais Marcelo, Wahbi Khazri anticipe bien et se retrouve en face à face avec Anthony Lopes. Le portier lyonnais ne peut rien faire. Rennes mène 1 but à 0 à la 5ème minute de jeu. Après, c'est une vraie attaque-défense qui s'opère. Avec plus de 20 tirs pour l'OL, une quinzaine de corners, près de 70 % de possession toute la rencontre, Lyon a tout tenté mais la chance ne lui sourit pas.

Le portier Tchèque Tomas Koubek est sollicité à de très nombreuses reprises, l'arbitre de la rencontre Mr Delerue, aurait même pu accorder un penalty à Nabil Fékir pour l'Olympique Lyonnais, mais rien n'y fait pour les hommes de Bruno Génésio qui ne parviennent pas à revenir au score. Finalement c'est en contre que les Rouge et Noir procèdent. Il terminent même le match à 6 défenseurs et James Léa Siliki enfonce le clou presque à la dernière seconde avec un but à la 93 ème minute.

Un hold up parfait pour Whabi Khazri, exceptionnellement capitaine des Rennais ce dimanche soir en l'absence de Benjamin André, suspendu :

Réaction de Sabri Lamouchi en fin de match :

Le coach me laisse beaucoup de liberté offensivement et avoir cette liberté ça permet de semer le trouble chez l'équipe adverse" Wahbi Khazri, l'attaquant du Stade Rennais

En deuxième mi-temps, on a dépassé le milieu de terrain seulement 2 fois" Benjamin Bourigeaud, milieu de terrain Stade Rennais

Victoire difficile mais les 3 pts sont là, Bravo a toute l’équipe pour cette victoire . Merci pour vos messages et félicitation à mon frère @lsjames95 pour son deuxième but en ligue 1 📲✅📈 — Jérémy Gélin (@GlnJeremy_) February 11, 2018

Au classement, les Rennais remonte 8 ème à 4 petits points de Nantes, 5ème ce dimanche soir. Prochain match pour les Rouge et Noir samedi soir face à Caen.