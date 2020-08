Ligue 1 : le PSG a demandé le report de son match à Lens

Après les émotions et tensions de la Ligue des Champions, le PSG aimerait se reposer. Selon les informations de France Bleu Paris et France Bleu Nord, le club parisien a donc déposé, ce lundi, une demande de report de son match de samedi, contre Lens (Pas-de-Calais), pour la deuxième journée de Ligue 1 de foot.

Le dossier est actuellement étudié à la Ligue de football confirment plusieurs sources proches du dossier à France Bleu. Avec cette demande, le Paris Saint Germain souhaite laisser le temps aux Rouges et Bleus de souffler, faire retomber la pression et se reposer après l'intense phase finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Après une qualification historique et une finale âpre contre le Bayern Munich ce dimanche soir, les footballeurs parisiens ont besoin de récupérer avant d'attaquer leur saison de Ligue 1. Un temps pour retrouver leur famille et leurs repères après 13 jours en vase clos au Portugal.

Le match devait avoir lieu samedi à 21h, au stade Bollaert.