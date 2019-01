Ligue 1 : Le Stade rennais reste invincible à Nantes

Nantes, France

Le Stade Rennais garde son invincibilité à la Beaujoire. Les joueurs de Julien Stéphan s'imposent, ce dimanche après-midi, 1-0 chez le FC Nantes pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Des Rennais tout simplement plus réalistes dans ce match très pauvre en occasions et comme d'habitude très accroché. Beaucoup d'intensité, de duels, mais très peu de sueurs froides voire de travail pour les gardiens.

But refusé pour Nantes

Tomas Koubek est sollicité dès la 7ème minute de jeu sans pouvoir repousser un coup franc dévié dans ses cages par le défenseur Jaune et Vert Diego Carlos. Mais c'est annulé par l'assitance vidéo pour une main du Brésilien.

Cinq minutes plus tard, Rennes prend l'avantage sur une situation similaire. De l'autre côté du terrain, grâce à un coup franc déposé par Ben Arfa sur la tête de Damien Da Silva, qui prend le gardien nantais à contre-pied. Ça fait donc 1-0 à la 13 ème minute de jeu.

Revivez le but de Da Silva dans les conditions du direct

Les plus de 30 000 spectateurs de la Beaujoire n'auront pas vraiment le droit à d'autres occasions ce dimanche aprsè-midi, à part une tête Nantaise sur le poteau de Tomas Koubek. On a relevé que quatre tirs cadrés seulement dans cette partie, dont un seul pour Rennes. Un seul qui suffit aux Rouge et Noir d'empocher trois points et remonter au classement.

Invaincus depuis le 15 janvier 2005

C’est désormais le quatrième succès d’affilée en championnat sans encaisser de but. Une belle série qui permet aux Rennais de se repositionner provisoirement à la 6ème place du classement de la Ligue 1. Rennes reste donc invaincu chez l'ennemi nantais depuis le 15 janvier 2005.

Réaction de Clément Grenier, le milieu de terrain Rennais à la fin du match :

Réaction du président Olivier Létang :

Réaction de Tomas Koubek :

Prochain match pour le Stade rennais, mercredi pour un autre derby, breton celui-là, face à Guingamp pour le match en retard de la 18 ème journée de Ligue 1.