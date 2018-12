Ligue 1 : le Stade rennais surclasse l'OL et s'impose 2 à 0 pour la 16e journée

Pour le premier match de Julien Stéphan sur le banc rennais et première victoire. Les Rouge et Noir ont répondu présent ce mercredi soir en s'imposant 2-0 face à Lyon à l'extérieur. Très belle opération pour Rennes qui grimpe au classement.

La belle opération pour le Stade rennais lors de cette 16e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir s'imposent 2-0 face à Lyon au Groupama Stadium. Les Lyonnais ont globalement dominé les débats mais ont manqué de précisions dans leurs occasions. Ce sont les Rennais qui ont été plus réalistes. L'OL n'avait pas perdu depuis six matchs en championnat, c'est désormais chose faite grâce aux Rennais.

Le bijou d'Hatem Ben Arfa

Il disait en conférence de presse mardi midi que Lyon "était une chance" pour lui pour démarrer en Ligue 1. Ça lui a porté chance visiblement, puisque le technicien revient de Rhône-Alpes avec trois précieux points. Il a choisi d'aligner d'entrée Ben Arfa et Siebatcheu en attaque. Des choix payants puisque les deux ont marqué ce mercredi soir.

On a vu hier un très bon Hatem Ben Arfa, qui n'avait pas joué 90 minutes en Ligue 1 depuis un petit moment. La dernière fois c'était face à Monaco début octobre. Ce jour-là, l'ancien niçois avait marqué un but et réalisé une passe décisive. Il a récidivé ce mercredi soir, face à son ancien club. Hatem Ben Arfa a ouvert le score à la 41ème minute, juste avant la mi-temps d'une superbe inspiration à l'entrée de la surface de réparation. Une frappe du gauche qui termine sa course dans le petit filet gauche d'Anthony Lopes. Ça fait donc 1-0 pour Rennes à la 41ème minute de jeu.

Le premier but de Siebatcheu

On se dit que tous les acteurs de ce match vont rentrer aux vestiaires sur ce score mais seulement trois minutes plus tard, Jordan Siebatcheu, idéalement servis à droite par Ismaïla Sarr, enfonce l'OL et trompe Anthony Lopes. L'ancien Rémois marque son premier but de la saison en championnat et Sarr délivre sa première passe décisive de la saison. Ça fait donc 2-0 pour Rennes à la mi-temps.

Le score ne bougera pas dans la seconde période. Rennes s'impose donc avec la manière et ramène trois précieux points de Lyon. Le président Olivier Létang disait ce mardi en conférence de presse qu'il fallait "gagner des matchs et récolter des points". Ça commence bien pour Julien Stéphan qui fait mieux que Sabri Lamouchi puisque ce dernier avait perdu son premier match en prenant les rênes de l'équipe en novembre 2017.

Prochain match pour Rennes ce samedi à 20 h face à Dijon à domicile.