Ligue 1 : les Girondins ramènent un point de leur déplacement à Angers

1 partout entre le SCO d'Angers et les Girondins de Bordeaux pour la 20è journée du championnat de ligue 1 de football. C'est Ismaël Traoré qui a ouvert le score pour Angers. Baptiste Santamaria a marqué un but contre son camp.

Les Girondins ramènent donc un point de leur déplacement à Angers. C'est Angers qui ouvre la marque à la 14è minute devant son public du stade Jean Bouin. Le défenseur Ismaël Traoré marque sur un centre de Thomas Mangani. Les Angevins intensifient ensuite la pression sur les Girondins.

Et c'est après un corner concédé aux Marines et Blancs que l'Angevin Baptiste Santamaria marque contre son camp à la 27è minute de la rencontre, le but de l'égalisation bordelaise.

Un but bien crade comme on les aime #SCOFCGB pic.twitter.com/fnbOAoOK1i — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) January 14, 2017

L'égalisation bordelaise permet de relancer le match avec des Girondins mieux inspirés et une pression qui change de camp avec comme illustration à la 42è minute un coup franc de Malcom aux abords de la surface qui est détourné par le gardien du SCO Denis Petric. On reste à 1 partout à la mi-temps.

2è mi temps brouillonne

En début de 2è mi-temps, le match se déroule plutôt au ralenti avec peu d'occasions dans les 2 camps. Il faut attendre la 64è minute et une tentative du Girondin Grégory Sertic qui passe à côté des buts de Denis Petric. A la 78è, le milieu Angevin Pierrick Capelle traverse la défense bordelaise et frappe de 20 mètres à côté de la cage de Jérôme Prior. Pas cher payée aussi cette reprise de volée à la 81è minute du défenseur bordelais Nicolas Pallois qui finit sur la barre transversale des buts de Denis Pétric.

Je viens de voir Nicolas Pallois tenter un retourné acrobatique. C'était le but de l'année. Je vais au lit je suis très fatigué. #SCOFCGB — PierreGouguet (@PGouguet) January 14, 2017

Les Girondins mettent un peu de pression en fin de match à l'image de cette superbe action de Gaëtan Laborde devant les buts adverses mais qui n'est pas concrétisée. Les Marines et Blancs espèrent encore faire la différence dans les 3 minutes de temps additionnel. Mais rien n'y fait. Les hommes de Jocelyn Gourvennec repartent avec 1 point de leur déplacement dans le Maine-et-Loire.

Du surplace en championnat

Les Girondins sont 10è du classement provisoire de ligue 1. Alors que les Marines et Blancs poursuivent leur parcours en Coupe de France et Coupe de la ligue, ils espéraient repartir de l'avant en championnat. Il va falloir attendre.