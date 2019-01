Ligue 1 : Le Stade rennais sans défense face au PSG

Paris, France

Le Stade rennais s'incline ce dimanche soir face à Paris assez lourdement, 4 buts à 1, en clôture de la 22ème journée de Ligue 1. Les Rennais ont fait trop d'erreurs face à des Parisiens réalistes mais qui ont souffert en première mi-temps.

Rennes fait jeu égal avec le PSG en première mi-temps...

Le début de match est en faveur des Rennais qui se procurent quelques occasions mais sans trop inquiéter Buffon, solide dans les buts. Les alertes d'Ismaïla Sarr ou de Niang ne leur permettent pas de passer devant au score. Mais au bout de huit minutes de jeu, Di Maria profite d'une erreur d'alignement de la défense rennaise pour centrer sur la tête de Cavani, tout seul au point de pénalty, qui ajuste Koubek. Le PSG ouvre donc la marque après seulement 10 minutes de jeu.

Revivez le premier but parisien dans les conditions du direct Copier

Les Rennais régissent très bien et égalisent 20 minutes plus tard d'un but incroyable, une nouvelle fois signé M'baye Niang après son bijou face à Guingamp (18ème journée, 2-1). Le Sénégalais dévit un centre de Traoré venu de la droite et pousse le ballon dans le but de Buffon d'une "madjer", une talonnade qui termine en but. Une égalisation qui arrive juste avant la mi-temps.

... Avant de sombrer en deuxième période

Revivez l'égalisation Rennaise au Parc des Princes dans les conditions du direct Copier

On se dit que le plus dur est fait pour Rennes et on pense même à un exploit des Rouge et Noir, mais à l'heure de jeu, Cavani se charge de chasser tout espoir de résultat pour les Rennais.

Le deuxième but parisien Copier

Les erreurs rennaises s'enchaînent et les buts Parisiens dans la foulée. Ça fait donc 3-1 à la 66ème minute, puis 4-1, six minutes plus tard.

Le troisième but du PSG dans les conditions du direct Copier

Le quatrième but de Paris dans les conditions du direct Copier

_"_On ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes, détaille Mehdi Zeffane, le défenseur rennais. On va bientôt jouer une double confrontation en Coupe d'Europe, ça nous fera aller de l'avant avec ces erreurs".

Tous les joueurs ont assumé leurs fautes, Clément Grenier le premier : "J'ai dit dans le vestiaire que j'avais commis des erreurs et que je les reconnaissais. On passe à autre chose et on doit aller de l'avant", souligne l'ancien Lyonnais.

Damien Da Silva, le défenseur rennais d'habitude si solide, reconnaît lui aussi ses erreurs : "Si on regarde la première mi-temps, le score est sévère mais on a fait trop d'erreurs pendant la seconde, commence-t-il. On y croyait dès le début du match, mais on savait aussi qu'en seconde période ils allaient accélérer et les deux buts après la 60ème minutes nous font mal. On paye cash nos erreurs, même les toutes petites, ils ont pas besoins de ça pour gagner des matchs", détaille le défenseur.

Prochain match pour les Rennais, samedi 2 février à domicile face à Amiens pour reprendre des points en championnat.