Ligue 1 - Toulouse : cette petite phrase qui fait bondir les supporters

Toulouse, France

Il y a une phrase qui n'est pas passée inaperçue lors de la conférence de presse de crise au Toulouse Football Club. Lundi soir, Olivier Sadran le président du club a confirmé le nouvel entraîneur Denis Zanko jusqu'à la fin de la saison et s'est adressé aux supporters.

Des incidents ont éclaté lors des derniers matchs du TFC, notamment le 14 décembre dernier lors de la réception de Reims. Des supporters ont notamment tenté ce jour-là de monter en tribune présidentielle.

"J'ai l'impression qu'on a vraiment oublié quel avait été l'épisode de la Serbie" — Olivier Sadran

Olivier Sadran dit être : " Vraiment désolé qu'on soit rentré dans une période de violences, j'ai l'impression qu'on a vraiment oublié quel avait été l'épisode de la Serbie, je crois qu'on a oublié ça et ce qu'on voit aujourd'hui me fait penser qu'on peut arriver à des situations totalement catastrophiques et ça je peux pas le laisser faire". Brice Taton, c'est ce supporter toulousain agressé par des hooligans et mort il y a dix ans à Belgrade en Serbie.

RÉACTION - Olivier Sadran, président du TFC Copier

"C'est vraiment immonde d'être capable de faire cette sortie-là" — Yves Dussert

Une phrase qui a fait bondir Yves Dussert, président de l'association de défense des intérêts des supporters toulousains (ADIST) ce mardi matin sur France Bleu Occitanie. Pour lui, les événements survenus au Stadium en décembre dernier sont incomparables avec le drame de la Serbie : "C'est vraiment immonde d'être capable de faire cette sortie-là parce que les supporters ne l'ont [Brice Taton, ndlr] absolument pas oublié".

"C'était une conférence de presse encore une fois totalement inutile à base de langue de bois" — Yves Dussert

Pour lui la conférence de presse du président a alterné entre "poncifs connus, auto-flagellation sans apporter de solution [...] une conférence de presse encore une fois totalement inutile à base de langue de bois".