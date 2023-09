Ligue 1 : trois joueurs du FC Metz en visite chez les enfants du CDE "pour donner un peu de joie"

Un mercredi après-midi dont ils se souviendront.

Une trentaine d'enfants accueillis au CDE 57 de Metz, le centre départemental de l'enfance qui recueille et met en sécurité des enfants en danger sur décision judiciaire ou administrative, ont pu passer une heure en compagnie de trois joueurs professionnels du FC Metz : les ailiers Cheick Tidiane Sabaly et Joël Asoro ainsi que le défenseur latéral Maxime Colin. Au programme : questions-réponses, dédicaces et séance photo.

"ce n'est pas grand chose pour nous"

Leur parcours, leur manière de célébrer, les enfants du CDE, âgés de 7 à 12 ans, ont également demandé à Joël Asoro d'effectuer une centaine de jonglages, ce que le Suédois a exécuté avec le sourire. "Redonner un peu de joie, ça me fait plaisir et ce n'est pas grand chose pour nous. Je me souviens, enfant, avoir vu avec des grands yeux les joueurs de Lens, d'où je suis originaire, explique Maxime Colin. A Metz, le club représente quelque chose d'important pour la ville, à Birmingham, on faisait beaucoup d'actions comme ça, c'est important le lien entre le club pro et la communauté."

"Des parcours de vie complexes"

Ce n'est pas la première fois que des joueurs du FC Metz viennent au CDE 57. A l'inverse, certains enfants accompagnent parfois les joueurs à leur entrée sur le terrain lors de rencontres disputées à Saint-Symphorien. "Ils ont des parcours de vie complexes, qui les ont amenés à être confiés à l'aide sociale à l'enfance mais ils sont comme tous les enfants. Les bons moments, les loisirs font partie de ce qui les constitue et vont leur permettre de grandir et d'être heureux comme les autres enfants" conclut Caroline Paris, directrice du CDE.