Rennes, France

On va se contenter d'un point. À l'occasion de cette 32ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais est plus que jamais dans la course à la 5ème place en faisant match nul à Nice, un de ses principaux concurrents à l'Europe. Un match nul, qui s'est terminé sur le score d'un but partout entre les deux formations.

Très vite, les Niçois mènent au score

En début de rencontre, les Rouge et Noir encaissent rapidement un but, à la 17ème minute grâce à une belle frappe d'Alassane Plea. Une frappe qui finit dans les filets de Tomas Koubek, un peu aidée par le dos de Jérémy Gelin. Alassane Plea inscrit au passage son 13ème but de la saison. Ça fait 1-0 au bout de 20 minutes.

Revivez dans les conditions du direct le but d'Alassane Plea pour Nice Copier

Dix minutes plus tard, sur une touche côté droit, Mehdi Zeffane parvient à trouver Benjamin Bourigeaud dans la surface niçoise. Le milieu de terrain rennais réussi à ajuster sa frappe et crucifie Walter Benitez. Le Stade Rennais revient donc à 1-1 avant la pause. C'est le sixième but de la saison pour l'ancien lensois et la première passe décisive pour le défenseur rennais Mehdi Zeffane.

Revivez dans les conditions du direct le but de Bourigeaud pour Rennes Copier

Beaucoup de cartons et un lob magnifique

Après le retour des vestiaires, on assiste à un gros temps fort de Nice, qui déroule. Allan Saint-Maximin, peu inspiré en première période, réussi à se jouer de Ramy Bensebaïni sur le flanc gauche de la défense rennaise. Et c'est à plusieurs reprises que Tomas Koubek, le portier tchèque des Rouge et Noir, dégage des poings les centres répétés de Saint-Maximin.

Un peu plus tard, c'est une nouvelle fois Benjamin Bourigeaud qui alerte le portier niçois avec un super lob de 40 mètres. Le milieu de terrain rennais voit Benitez un peu avancé et sur une récupération, tente le lob. Le gardien Argentin est obligé de sprinter pour mettre le ballon hors de sa cage. Grosse alerte pour Nice et sans doute le but de l'année si le lob est dedans.

Et puis, le match se calme un peu pendant les minutes suivantes, se hache un peu même. Au total, Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre distribue huit cartons jaunes. On en restera là pour les 22 acteurs qui se quittent sur un match nul 1-1. Au classement, ça permet à Rennes de rester cinquième de Ligue 1 avec un point d'avance sur Nice, deux sur Montpellier, trois sur Nantes et quatre sur l'AS Saint-Etienne.

Prochain match pour le Stade Rennais, ce sera à domicile face à Metz, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, ce samedi soir.

Les réactions en zone mixte