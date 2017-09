Ligue 1 : Un nul pour les Rennais face à Saint-Etienne pour cette 7ème journée

Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Les Rennais rentrent ce dimanche bredouille de Saint-Etienne après avoir mené deux fois au score. Les Rouge et Noir peuvent se mordre les doigts de ramener seulement un point de Geoffroy-Guichard. Ils restent donc 15ème de Ligue 1.

Dominer n'est pas gagner, ça, on l'a dit la semaine dernière contre Nice au Roazhon Park pour la 6ème journée de Ligue 1 (défaite 0-1 des Rennais). Et bien, on redira la même chose ce dimanche après-midi après cette nouvelle désillusion face à Saint-Etienne et ce match nul 2-2 entre les Stéphanois et les Rennais. Alors certes, les Verts étaient favoris sur le papier, mais sur le terrain, c'est globalement une domination rennaise que l'on a pu observer.

41ème minute : ce geste magnifique de Benjamin Bourigeaud

Après un pressing, il faut le dire, pas tellement commun aux hommes de Christian Gourcuff, les Rouge et Noir se créent quelques occasions. Les premières minutes du matchs sont ternes, sans grand intérêt. Les Rennais perdent même Ismaïla Sarr sur blessure après un contact avec Kévin Théophine-Cathérine, que l'on retrouvera plus loin dans ce match. A la 41ème minute, le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud, repositionné sur le côté droit, récupère un ballon aux abords de la surface de réparation stéphanoise et tente le lob immédiatement après cette récupération.

Inspiration magique puisque il trouve le chemin des filets. Je vous propose de revivre les buts dans les conditions du direct, avec aux commentaires Maxime Bonhommet et Benjamin Idrac (de Ouest-France). Au score, ça fait donc 1-0 pour les Rennais.

45ème minute : premier retour de Saint-Etienne

On pense que les joueurs rennais vont rentrer au vestiaire avec cet avantage au tableau d'affichage. Mais pas du tout. Le Stéphanois Gabriel Silva en a décidé autrement, réduisant l'écart dans les toutes dernière secondes de jeu. A la 45ème minute + 2, il réduit la marque après un corner. Sur les images, on voit que les Rouge et Noir pensent déjà à la mi-temps et ne sont plus concentré sur le marquage de Gabriel Silva qui reprend de volé une remise venue du second poteau. Ça fait donc 1-1 au tableau d'affichage.

54ème minute : le penalty transformé par Khazri

Au retour des vestiaires, on sent que le match se corse, se durcit autant dans le jeu quand les tribunes. Les Rennais poussent et Firmin Mubélé se fait pousser dans la surface stéphanoise par Kévin Théophine-Cathérine, un ancien rennais. Ça fait donc penaly pour Rennes. Whabi Khazri se charge de le transformer à la 54ème minute. On est donc à 2 buts à 1 pour les hommes de Christian Gourcuff qui semblent avoir pris le match à leur compte. Ils ont la possession en leur faveur et les occasions.

70ème minute : deuxième retour des Verts

Mais c'est sans compter sur des Verts revanchards et poussés par un public plus déchaîné que jamais. Les Rennais multiplient les fautes et bientôt c'est au tour de Tomas Koubek, le gardien rennais, de faucher Loïs Diony dans la surface. Nouveau penalty donc mais en faveur des Verts cette fois-ci. Il est transformé par Jonathan Bamba à la 70ème minute. Nouveau coup dur pour les Rouge et Noir. Et ça fait 2-2 entre les deux formations.

En fin de match, Gabriel Silva, l'un des buteur stéphanois écope d'un carton rouge après un tacle par derrière sur Morgan Amalfitano. Mais ça n'y changera rien. le score en reste là. Résultat 2 buts partout entre le 4ème de Ligue 1, à savoir Saint-Etienne et le 15ème, Rennes.

Il va falloir faire un peu mieux pour les Rennais contre Caen le 30 septembre prochain au Roazhon Park. Coup d'envoi à 20h et ce sera à suivre, bien-sûr, sur France Bleu Armorique.